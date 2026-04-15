Gastronomía
Puebla de la Calzada celebra la X edición del Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas
El evento reunirá este sábado en la Plaza de España a 14 bodegas y ofrecerá una variada propuesta de tapas para promocionar los sabores de la tierra ante más de 3.000 asistentes
La Crónica de Badajoz
El sabor de los vinos y la cocina extremeña volverá a protagonizar este sábado la X edición del Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas en la Plaza de España de Puebla de la Calzada. La cita, organizada por el ayuntamiento local y la empresa Vinium con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la Asociación Comarcal Adecom Lácara, espera superar sus mayores cifras de asistentes con más de 3.000 personas y un consumo previsto de 5.000 tapas y 2.500 botellas de vino. Bajo el lema 'Saborea el Guadiana a través de los sentidos', el encuentro se ha consolidado como un referente para la promoción de los productos locales y la creación de empleo en la industria agroalimentaria regional.
Apoyo a la industria local
Juan María Delfa, vicepresidente primero de la diputación y alcalde de la localidad, ha destacado que el encuentro tiene un mérito especial, ya que Puebla de la Calzada no dispone de bodegas ni viñedos en su término municipal. Pese a ello, la jornada pondrá en valor el altísimo nivel de los profesionales hosteleros y servirá como escaparate para los negocios de la región. Además, la programación está pensada expresamente para un público familiar, incluyendo actividades para todas las edades y animación musical durante todo el día para dinamizar el centro del municipio.
Gastronomía para todos
En el apartado culinario, se han preparado propuestas que incluyen una tosta de tataki de atún con guacamole, brioche de pulled pork con siracha, pimiento del piquillo relleno de ensaladilla, sardina ahumada con miel y un crujiente de las dehesas, además de un coulant de chocolate como postre. Es fundamental señalar que la organización ha cuidado la inclusión alimentaria ofreciendo tres tapas especiales para personas con intolerancias, consistentes en patatas bravas, brochetas y cucuruchos de torreznos. Todas estas raciones tendrán un precio de 2,5 euros, mientras que las copas de vino costarán 2 euros, existiendo también un pack especial de 25 euros que incluye comida, bebida y participación en sorteos.
Variedad vitivinícola
La representación de las bodegas contará con trece firmas regionales y una invitada, presentando una oferta que abarca desde vinos semidulces y espumosos hasta cavas y nuevas bebidas aromatizadas para atraer a todo tipo de consumidores. Entre las bodegas participantes se encuentran Toribio, Martínez Paiva, Romale, Orán, Sabores Extremeños, Viñedos Pozanco, Palacio Quemado, Ruíz Torres, Alaude, Altos de Montánchez, La Soledad, Pago de las Encomiendas y La Estrella. La bodega invitada de esta edición es Bodegas Alvear, procedente de Montilla, que mostrará sus novedades a los visitantes en este encuentro ya consolidado en la comarca.
- Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- La filtración de datos de Basic-Fit devuelve a Cáceres el recuerdo del gimnasio que nunca abrió en el edificio Coliseum
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres