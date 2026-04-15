Vaquera evita fijar fechas para el instituto de Cerro Gordo en Badajoz: "Hablar ahora mismo de un plazo sería una insensatez"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha evitado este miércoles poner fechas concretas a la construcción del futuro instituto de Cerro Gordo en Badajoz y ha defendido que, una vez que el Ayuntamiento de Badajoz complete la cesión de los terrenos a la Junta de Extremadura, será entonces cuando pueda arrancar toda la tramitación administrativa previa a la obra. La responsable autonómica ha insistido en que concretar plazos en este momento sería "un atrevimiento" porque aún deben sucederse fases como la licitación, la redacción del proyecto, las publicaciones preceptivas y, en su caso, los posibles recursos que puedan presentarse durante el procedimiento.

"De plazos en cuanto a tiempo me parece que sería un atrevimiento hablar", ha señalado Vaquera al ser preguntada por el calendario del nuevo IES del barrio pacense. En esa misma respuesta ha precisado que, en cuanto la consejería disponga formalmente de los suelos, "empezaremos todo el procedimiento" vinculado a la construcción del centro, con pasos como "las fases de licitaciones, de redacción de proyecto" y las distintas publicaciones en el Portal de Transparencia. La consejera ha remarcado además que cualquiera de esos trámites puede verse afectado por alegaciones o recursos, tanto en la fase de redacción del proyecto como más adelante en la contratación de la obra, lo que, a su juicio, impide ofrecer hoy una fecha cerrada.

Pese a esa cautela, Vaquera sí ha querido dejar clara la posición política del ejecutivo autonómico respecto a esta infraestructura largamente reclamada por el barrio. "La voluntad de este gobierno es totalmente" avanzar con el instituto, ha afirmado, para añadir a continuación que el trabajo comenzará "desde el mismo día que podamos hacerlo". Ese mensaje llega en la víspera del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz en el que está previsto aprobar la cesión de la parcela al gobierno regional, un paso imprescindible para que la Administración autonómica pueda activar ya su expediente.

La parcela

La operación urbanística que llega ahora al pleno se refiere a una parcela situada en la calle Baluarte de Santiago, en Cerro Gordo, con 17.732 metros cuadrados de superficie.

La ubicación elegida llega después de distintos ajustes urbanísticos. El propio ayuntamiento había explicado que la parcela inicialmente prevista no resultaba adecuada por varios condicionantes, entre ellos una pendiente longitudinal superior al 10 por ciento, la cercanía de la autovía y la presencia de un gasoducto y una vía pecuaria. Finalmente, la solución adoptada pasó por unir dos suelos, uno de equipamiento deportivo de 13.600 metros cuadrados y otro educativo de 4.124 metros, hasta alcanzar una superficie superior a los 17.000 metros cuadrados que, según el consistorio, era la dimensión mínima que se había planteado para poder desarrollar el instituto.

La salida de los menores, bajo investigación

Las declaraciones de Vaquera sobre el instituto se han producido en una comparecencia en la que también se le ha preguntado por la situación del colegio de Cerro Gordo tras el episodio de la salida del centro de dos menores de dos años. Sobre ese asunto, la consejera ha recalcado que la investigación "por supuesto, claro que no ha concluido" y ha subrayado que existe una denuncia ante la policía, por lo que la consejería debe mantenerse pendiente de la investigación judicial que pueda derivarse del caso.

En relación con uno de los elementos que han denunciado varias familias, un agujero en una valla del patio delos pequeños de dos años por el que supuestamente podrían haberse colado los menores, Vaquera ha asegurado que "la consejería ese día no sabía nada de eso" y ha añadido que esa incidencia "no había sido comunicada como tal", pese a que, según ha indicado, los equipos de obras realizan revisiones frecuentes en los centros. También ha señalado que personal del servicio de obras acudió al colegio el mismo día de los hechos y que posteriormente se procedió a reparar ese punto de la valla, prolongándola hasta el suelo.

No obstante, por ahora sigue sin confirmarse si ese hueco fue la vía por la que se produjo la salida de los dos niños.