El ayuntamiento de Almendralejo oferta seis nuevas plazas en tres convocatorias

El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto una nueva convocatoria de empleo público con un total de seis plazas en distintas áreas municipales, reforzando así su plantilla en servicios esenciales. En concreto, se ofertan tres puestos de conserje, dos plazas de guarda rural y una plaza de oficial de fontanería. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 12 de mayo.

En el caso de las plazas de conserje, estas corresponden a la Oferta de Empleo Público de los años 2023 y 2025, y serán cubiertas mediante el sistema de oposición libre en turno abierto. Por su parte, las dos plazas de guardas rurales, incluidas en las ofertas de 2023 y 2024, vienen a dar respuesta a una demanda histórica en el municipio, donde desde hace años se viene alertando de la falta de efectivos en este ámbito, considerado clave para la vigilancia y protección del entorno rural.

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En cuanto a la plaza de oficial de fontanería, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2024, responde a la necesidad de cubrir un perfil altamente demandado no solo en la administración pública, sino también en el sector privado. En la comarca de Tierra de Barros existe actualmente una escasez generalizada de fontaneros especializados, lo que convierte esta convocatoria en una oportunidad relevante para profesionales del sector. Con esta oferta, el Consistorio continúa apostando por reforzar los servicios municipales y dar respuesta a necesidades estructurales del municipio.