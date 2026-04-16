Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones

La programación cultural en Badajoz es muy amplia y variada para este fin de semana. Hay propuestas para todos los públicos en muchos de los ámbitos culturales. Conferencias, conciertos, danza urbana y recreación histórica para disfrutar en la ciudad.

Jueves: salud mental, historia y música solidaria

La programación comienza hoy jueves en Badajoz con una propuesta variada que combina reflexión y ocio. A las 19.00 horas, Fundación CB organiza en el Edificio Montesinos 22 acoge la charla 'Más allá de la mente: cuando el cuerpo sostiene lo que sentimos', centrada en la salud mental y el bienestar emocional.

A las 20.00 horas, la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País será el escenario de la presentación del tomo XX de 'Apuntes para la Historia de la Ciudad de Badajoz', una cita destacada para quienes se interesan por el pasado y la evolución de la ciudad.

La jornada se cierra con música a partir de las 20.30 horas. Por un lado, el Teatro López de Ayala acoge el Festival Flamenco Solidario 'Todos con Giovanni', una cita que reúne a cantaores, músicos y bailaores en una noche donde el arte y la solidaridad van de la mano. Con artistas como La Kaita, Joaquín Muñino, Alejandro Vega o Fefo de Badajoz, el evento invita también a colaborar a través de la fila 0, convirtiendo el espectáculo en un gesto de apoyo colectivo.

De forma paralela, en el Hospital Centro Vivo Mar Gragera y Trébol Swing ofrecerán un concierto que abarca desde el swing y el jazz hasta boleros y pop, a las 20.30 horas.

Viernes: cultura, gastronomía y cielo nocturno

El viernes se presenta como una de las jornadas más completas del fin de semana, con actividades repartidas a lo largo de todo el día. Desde primera hora, los Jardines de La Galera albergan la V Exposición de Bonsái y Suiseki. Esta muestra se podrá ver desde el 17 al 19 de abril. Se trata de una propuesta que invita a disfrutar del arte y la naturaleza en pleno entorno urbano.

Desde las 12.30 hasta las 23.00 horas de la noche, la ciudad se convierte en un recorrido gastronómico con la Ruta de la tapa sin gluten 2026, que permitirá descubrir diferentes propuestas culinarias en numerosos establecimientos perfectas para personas celíacas.

Ya por la tarde, la agenda cultural se intensifica. A las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia titulada 'La estancia de Isabel de Portugal en Badajoz de camino a los esponsales con el emperador Carlos V'. Estará impartida por Carlos Belloso, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, en las Casas Consistoriales.

Posteriormente, a las 21.00, el claustro de San Agustín acogerá la representación teatral 'Carlos V, el último emperador', a cargo del grupo 'Mutis por el Foro' de Zafra y su entrada es gratuita.

A las 20.00 horas, el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz acoge 'Mirada Lírica Lorca', un espectáculo que une música y poesía. A las 20.30 horas, el Teatro López de Ayala será escenario de una actuación donde los Amigos de la Ronda y el Bolero y la Tuna de Mayores de Badajoz presentan la 'Noche de Tuna y Bolero', con el objetivo de rememorar abrazos y momentos que parecían dormidos pero que nunca se fueron.

La Iglesia de Santa Catalina acogerá el espectáculo flamenco de Fefo de Badajoz a las 20.30 horas, dentro del ciclo Flamenco en la Plaza Alta.

La noche continúa con humor y música. A las 21.00 horas, el monologuista Patxi Zubeldia presenta su espectáculo 'Los 40: Con lo que yo he sido'. Por otra parte, la Sociedad Hípica Lebrera acoge también a las 21.00 horas una cita musical con María Canea, Jonathan Reyes y Álvaro Mora. Una propuesta que reunirá diferentes estilos en directo en una noche dedicada a la música en vivo y a la pasión por el flamenco.

Como cierre especial, a las 22.00 horas tendrá lugar la observación astronómica de las Líridas en La Cocosa, una oportunidad para contemplar este fenómeno en plena naturaleza. A las 23.00 horas, Suso Sánchez en el club nocturno La Santa ofrecerá un concierto.

Sábado: ocio familiar, tributos y humor

El sábado comienza con una propuesta dirigida al público familiar. A las 11.00 horas, el Hospital Centro Vivo organiza una ludoteca científica que combina entretenimiento y divulgación, pensada especialmente para los más pequeños.

A medida que avanza la jornada, la oferta se orienta hacia el espectáculo y la música en directo. Por la tarde, el concierto de Asere en La Santa abre la programación a las 19.30 horas, dando paso a uno de los platos fuertes del fin de semana: 'Michael’s Legacy', un tributo al rey del pop que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz a las 20.00 horas.

La noche continúa con una destacada presencia del humor y la música. El Teatro López de Ayala recibe a Martita de Graná con su espectáculo 'Martita Sea' a las 20.30 horas, mientras que en el NH Gran Hotel Casino Extremadura estará Pablo Carbonell en la fiesta ochentera de Los 40 Classic a las 21.00 horas, dirigida a los amantes de los grandes éxitos de esa década.

Domingo: recreación histórica, carnaval y danza para cerrar la agenda

Durante la jornada del domingo se llevará a cabo la recreación histórica del paso de Isabel de Portugal por Badajoz, recordando el 500 aniversario de su boda con Carlos V. A partir de las 11.00 horas, la emperatriz doña Isabel llegará al Hornabeque del Puente de Palmas, donde será recibida por la milicia de Badajoz. A las 11.30 horas comenzará el recorrido oficial desde la Puerta de Palmas hasta la Catedral de Badajoz, con paradas en distintos puntos históricos de la ciudad donde se celebrarán actuaciones de música, danza y recreaciones históricas. El evento finalizará a las 13.00 horas en la catedral con un acto institucional y cierre musical.

El fin de semana cultural concluye con dos propuestas escénicas que combinan tradición y expresión artística. A las 18.15 horas, el Palacio de Congresos de Badajoz acoge la actuación de la Chirigota del Bizcocho. Tras su primer premio con Ssshhhhh!!!, este 'grupo de saeteros' de San José de la Rinconada (Sevilla), llega a Badajoz para traer el espíritu del carnaval gaditano.

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Posteriormente, a las 19.30 horas, el Teatro López de Ayala será el escenario del 'Latin Woman Fest', un espectáculo de danza que pone el foco en la fuerza y diversidad del baile latino, y el broche a un fin de semana cargado de actividades y planes.