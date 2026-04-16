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Cajalmendralejo acoge el encuentro de mujeres policías de Extremadura

Asempol y la Academia de Seguridad Pública de Extremadura organizan dos jornadas para abordar el reto de compatibilizar la vocación con la profesión

Mujeres policías de Extremadura en una imagen anterior de archivo.

Mujeres policías de Extremadura en una imagen anterior de archivo. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

La sede de Cajalmendralejo en Almendralejo acogerá durante el viernes 17 y el sábado 18 el VII Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura, una cita que convierte a la ciudad en punto de referencia regional para el análisis del papel de la mujer en los cuerpos de seguridad. Organizado por la ASEMPOL junto a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, el evento reúne a agentes, mandos policiales y especialistas en bienestar en unas jornadas que se desarrollan en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El encuentro se centra en uno de los grandes retos actuales de las administraciones públicas: compatibilizar la vocación policial con la vida personal y familiar. Bajo el enfoque de «proteger a quienes nos protegen», las distintas ponencias abordan cuestiones clave como la conciliación laboral, la salud mental y la gestión del estrés, aspectos cada vez más determinantes en el desempeño profesional dentro de los cuerpos de seguridad.

Expertas del ámbito policial, entre ellas responsables del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías Locales, aportan su experiencia en un foro que busca avanzar hacia un modelo más humano, equilibrado e integrador.

Más allá del contenido formativo, este encuentro se configura como un espacio estratégico de reflexión y diálogo, en el que se pretende cerrar la brecha existente entre el uniforme y la persona. Las participantes comparten experiencias, analizan problemáticas comunes y generan redes de apoyo profesional que refuerzan la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad. En este sentido, la iniciativa no solo contribuye a mejorar las condiciones laborales de las agentes, sino también a ofrecer un servicio público más eficaz, coordinado y cercano a la ciudadanía.

Programa

El programa incluye además mesas redondas centradas en la conciliación como uno de los principales desafíos del presente y del futuro, así como espacios de convivencia e intercambio que enriquecen la experiencia de las asistentes. Este tipo de iniciativas también permiten visibilizar el papel de la mujer en un sector tradicionalmente masculinizado, promoviendo la igualdad de oportunidades y reconocer su labor.

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Con este encuentro, Almendralejo se consolida como escenario de debate e innovación en el ámbito de la seguridad pública, acogiendo una cita que no solo mira al presente, sino que sienta las bases de un futuro más justo, equilibrado y humano para quienes dedican su vida a proteger a la sociedad.

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