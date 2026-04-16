El Conservatorio de Badajoz celebrará siete conciertos, un ensayo abierto al público y una jornada pedagógica en su nuevo Ciclo de Música Contemporánea

Vuelve el Ciclo de Música Contemporánea a Badajoz con múltiples propuestas musicales. La XVIII edición organizada por el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz (CSMB), junto a la Diputación de Badajoz y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) regresa del 20 al 28 de abril de 2026.

Estas jornadas gratuitas que tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad, tienen como objetivo acercar al alumnado del conservatorio y al público en general a la interpretación y análisis de los distintos estilos musicales que se tratarán en el ciclo.

Concretamente, esta edición estará constituida por siete conciertos, una actividad pedagógica a cargo del músico José Nisa y un ensayo abierto al público que da comienzo al ciclo, centrado en la expresión de la voz humana en el que tendrá como protagonista a la institución de música francesa Ensemble Delphe.

El diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, ha presentado el ciclo junto al director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, Jesús David Valero y el profesor de composición del conservatorio, Gonzalo Navarro. El diputado ha recordado "el éxito" que han tenido estas jornadas en ediciones anteriores pero ha animado a asistir a toda aquella persona que aún no lo haya hecho. "Si alguien está descubriendo la iniciativa en este momento, espero que despeje todas sus dudas disfrutando de algunos de los conciertos", ha expresado.

El director del conservatorio ha mencionado que en años anteriores, varios alumnos han podido actuar en algunos de los conciertos del ciclo, con la consecuente enseñanza que esto les ha producido en el inicio de su trayectoria profesional. Además, la visita de los compositores de renombre, hace que el alumnado pueda crear vínculos con sus referentes. "Hay colaboraciones que surgen de manera natural o proyectos que se desarrollan a asignaturas como los conciertos de fin de carrera", ha explicado Valero.

Nueve actividades

El profesor del conservatorio, Gonzalo Navarro, ha desgranado una a una las jornadas que componen este decimoctavo ciclo. En primer lugar, a partir de las 10.00 horas del 20 de abril, en el salón de actos del conservatorio superior, está programado un ensayo abierto al público a cargo de Ensemble Delphe. Una práctica previa en la que los asistentes podrán ver la dinámica de trabajo de un ensemble profesional. Este ensayo tendrá como fruto el concierto que se celebrará el mismo día a las 20.00 horas en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz. No es la primera vez que el conservatorio colabora con Ensemble Delphe, según Navarro, algunos alumnos saxofonistas del centro pacense estuvieron en Francia en una actuación y ahora "les han devuelto la invitación".

Al día siguiente, la única actividad prevista será a las 11.00 horas en el salón de actos del CSMB. Consistirá en la actuación del Aula de Repertorio de Piano Solista Contemporáneo. El miércoles 22 de abril volverá a Badajoz el músico extremeño José Nisa, que dará un concierto a las 20.00 horas en la sala de exposiciones del Meiac. El joven saxofonista que estudió en el conservatorio, ha viajado por diversos puntos de Europa gracias a su trayectoria profesional, como docente y artista. La actividad pedagógica 'Re-Trazos del jueves 23 de abril tendrá como protagonista al propio Nisa, a las 10.00 horas en el en salón de actos del conservatorio.

La continuación del programa volverá a la tarde del mismo jueves con la actuación musical del Aula de Lectura e Interpretación de la Música Contemporánea a las 10.00 horas en el salón de plenos de la Diputación de Badajoz y ya el viernes, será el turno del concierto de música electroacústica en el Meiac a las 20.00 horas. Según el profesor Navarro, en esta jornada no habrá nadie en el escenario, sin referencias visuales. "Pretende ser una experiencia de escucha colectiva de ciertas obras que proponen distintas reflexiones", ha explicado.

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Después del fin de semana el ciclo regresa el lunes a las 20.00 horas, de nuevo en el MEIAC, con un concierto del ensemble de percusión del conservatorio superior. Para finalizar esta edición, el martes 28 de abril, actuará en el salón de plenos de la diputación a la misma hora que lo hicieron sus compañeros de percusión, el ensemble de saxofones del CSMB.