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Música

Flor Comanda vuelve al bar El Espantaperros con un concierto de soul y jazz

La artista actuará de manera gratuita hoy a las 21.30 horas

Flor Comanda actuará en el bar El Espantaperros

Flor Comanda actuará en el bar El Espantaperros / Bar El Espantaperros

Jose Ballesteros

Badajoz

Flor Comanda estará de vuelta en el bar El Espantaperros de Badajoz, hoy 16 de abril, a las 21.30 horas de manera gratuita con música y voz en directo. El estilo musical elegido será el soul y jazz, la especialidad de la artista.

Esta cita acústica se enmarca dentro de la programación de música en directo de este establecimiento pacense ubicado en la calle Hernán Cortés del Casco Antiguo. En el bar El Espantaperros se realizan distintos tipos de conciertos relacionados con otros estilos de música como blues, folks o voces latinoamericanas.

En esta ocasión, Flor Comanda transitará por géneros como el soul y el jazz a través de la combinación de voz y guitarra como eje central de su actuación. La entrada al recinto estárá sujeta al aforo del local, como es habitual en las iniciativas musicales de este lugar.

Flor Comanda

Tras varios meses sin participar en la programación del bar, Flor Comanda reaparece parar crear un "ambiente íntimo" gracias a su "sensibilidad, calidez y fuerza". Su ejecución técnica hace que el soul y el jazz "transite con elegancia" entre los oídos de los asistentes.

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No será el único concierto de la semana en el bar Espantaperros, la cantautora de Paraná (Argentina), Analía Bosque, espera su turno para actuar a las 20.30 horas el domingo 19 de abril.

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