La importancia de Badajoz en el siglo XVI: "Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal"

La ciudad de Badajoz será protagonista este viernes 19 de abril de la conferencia 'La estancia de Isabel de Portugal en Badajoz de camino a los esponsales con el emperador Carlos V'. Será en las Casas Consistoriales a las 19.00 horas. Una actividad que se enmarca en la conmemoración con Portugal del 500 aniversario de la boda de la infanta Isabel y Carlos V, un hito histórico que une a ambos territorios.

Carlos Belloso Martín, porfesor de la Universidad de Valladolid y especialista en Historia del Derecho, será el encargado de impartir la conferencia. A través de su investigación y conocimiento del contexto jurídico e histórico del siglo XVI, Belloso abordará este episodio poco conocido pero de gran relevancia para la historia de la ciudad, analizando tanto el itinerario de la futura emperatriz como el significado político, social y ceremonial de su paso por Badajoz.

Ocho días en Badajoz

Isabel de Portugal partió desde Almeirim el 30 de enero de 1526, iniciando un recorrido por diversas localidades portuguesas antes de cruzar la frontera hispano-portuguesa en el entorno de Elvas y Badajoz. Su destino era Sevilla, donde se dirigía para contraer matrimonio con el emperador Carlos V, una unión que se celebró por poderes antes del encuentro definitivo en la capital andaluza.

Según ha explicado Belloso, la reina llegó a la ciudad el 7 de febrero, tras 10 días de viaje y entró por el puente de Palmas. Permaneció aquí hasta el 15 de febrero, y durante esos días, Badajoz se convirtió en un escenario de gran actividad festiva y ceremonial.

Durante esos días, se levantaron arcos triunfales, se celebraron fiestas de cañas, justas y festejos taurinos, todo ello acompañado de música y una intensa actividad nobiliaria. Según cuenta el ponente, la ciudad de Badajoz gozó en esos días de un "carácter excepcional".

¿Por qué Badajoz?

Muchos se preguntarán por qué Isabel eligió Badajoz. El profesor ha señalado que la elección de esta ciudad respondió a su posición estratégica en el itinerario hacia Sevilla y a su capacidad para acoger a una corte formada por nobles castellanos y portugueses. Además, era uno de los "lugares más importantes que atravesó la emperatriz en esos días", explica. También pasó por Talavera, Almendralejo y Llerena.

No obstante, asegura que no existe certeza absoluta sobre el edificio en el que se alojó. La corriente más tradicional sitúa su residencia en el Palacio de los Fonseca, en la plaza de la Soledad, el mismo edificio que años después habría ocupado Felipe II durante la campaña de Portugal de 1580.

Sin embargo, otras investigaciones recientes, como la del autor Isidoro Jiménez, apuntan al Palacio del Conde de Feria, actual Museo Arqueológico Provincial, como la opción más probable. Incluso hay quien ha sugerido el convento de Santa Ana, aunque esta última hipótesis "cuenta con menor respaldo historiográfico", afirma.

En un sitio u otro, el paso de Isabel de Portugal por Badajoz tuvo una gran importancia simbólica y logística. Además, "supuso un destacado impacto social y económico, al acoger durante días a una numerosa comitiva imperial" asegura.

Un episodio poco conocido

Belloso ha subrayado también el escaso conocimiento general que existe sobre este episodio histórico, a pesar de su relevancia. En este sentido, ha defendido la importancia de iniciativas que divulguen y cuenten la historia, como la conferencia y las recreaciones históricas previstas este fin de semana en Badajoz y Elvas.

Noticias relacionadas

"Es un episodio histórico importante y reseñable que demuestra la importancia que tenía Badajoz en aquel momento", ha señalado, insistiendo en la necesidad de mantener viva su memoria.