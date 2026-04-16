La incubadora IRIA impulsa 13 proyectos de innovación en su centro

Un total de 13 proyectos empresariales se están desarrollando actualmente en la Incubadora de Realidades Inmersivas (IRIA) de Almendralejo, consolidando este espacio como uno de los principales motores de innovación tecnológica en la región. El programa, gestionado por FUNDECYT-PCTEX, entidad dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, continúa así su apuesta por el impulso del talento emprendedor vinculado a las tecnologías inmersivas.

Los proyectos han sido seleccionados en la segunda convocatoria de IRIA, abierta el pasado mes de octubre, en la que se recibieron un total de 21 solicitudes. Tras la evaluación por parte de la Comisión de Valoración, las iniciativas elegidas destacan por su alto componente innovador y abarcan ámbitos como la realidad virtual, aumentada y mixta, aplicadas a sectores como la salud, la educación, la sostenibilidad o el patrimonio cultural. Entre las propuestas se incluyen soluciones para formación médica y rehabilitación, plataformas inmersivas para el sector inmobiliario o iniciativas de gamificación y fabricación avanzada.

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Durante una reciente visita, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, ha podido conocer de cerca uno de los proyectos destacados, ‘Guadajira Virtual Zone’, en el que participa una treintena de alumnos del IES Extremadura de Mérida. IRIA, especializada en la incubación y aceleración de proyectos basados en realidad virtual y aumentada, refuerza así su papel como plataforma de generación de actividad económica y transferencia de conocimiento en Extremadura, tras haber impulsado ya una decena de proyectos en su primera edición, algunos de los cuales continúan su desarrollo en la actualidad.