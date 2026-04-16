El instituto del Cerro Gordo en Badajoz supera otro trámite administrativo y está un paso más cerca de hacerse realidad

El instituto de Cerro Gordo está un paso más cerca de ser una realidad. En el pleno extraordinario celebrado en la mañana de este jueves, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad su cesión a la Junta de Extremadura.

Este es un trámite imprescindible para que el Ejecutivo Regional pueda construir el ansiado centro educativo en uno de los barrios con mayor tasa de niños y jóvenes de Badajoz.

Un instituto con 32 clases

El salón de plenos del consistorio ha acogido este jueves un pleno extraordinario en el que se han abordado una serie de asuntos de especial interés como la cesión de estos terrenos a la Junta, así como otros que el ayuntamiento cede a la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) para la construcción de viviendas de protección oficial y vivienda libre en la ciudad.

En el punto número cinco se abordaba uno de los asuntos que más expectación ha levantado, la "cesión de los terrenos va destinada a la construcción de un instituto de enseñanza secundaria" en Cerro Gordo, ha explicado Ana María Casañas, concejala de Patrimonio. La edil ha detallado que la infraestructura contempla "16 aulas de Secundaria, seis de Bachillerato, cuatro de Formación Profesional Básica, cuatro de Formación Profesional de grado medio y dos de grado superior". Por tanto, contará con 32 aulas de enseñanza más el resto de dependencias y zonas comunes.

La cesión de estos terrenos ha contado con la votación favorable de todos los concejales presentes en el pleno. Pese a ello, la portavoz del PSOE, Silvia González, ha recordado que esta infraestructura educativa viene reclamándose desde 2018 y "en 2022 el ayuntamiento ya estaba en ello". Ha afeado la demora de la tramitación de este proceso de cesión y que el "16 de diciembre de 2024 se diera el titular: El Ayuntamiento de Badajoz ultima la cesión de los terrenos para el instituto de Cerro Gordo".

En este sentido, la edil socialista ha criticado que desde entonces hasta ahora solo se haya realizado un paso administrativo, aprobar la cesión. Así, ha dicho que espera "que la construcción sea más ágil" y reclamen los miembros del PP a sus compañeros en la Junta de Extremadura como hicieron ellos anteriormente, ha reclamado.

El proceso

Tras la aprobación inicial de la cesión por parte de la corporación municipal, debe estar durante 20 días en exposición pública para que se presenten o no alegaciones. Una vez resueltas las posibles reclamaciones, el pleno deberá llevar a pleno la aprobación definitiva de la cesión.

Cuando esto ocurra, la Junta de Extremadura tendrá que aceptar el bien y formalizar el acuerdo entre instituciones. Finalmente, se realiza la inscripción en el Registro de la Propiedad, se hace la anotación en el inventario municipal como baja patrimonial y se hace la entrega efectiva del bien. Durante este tiempo, la Junta de Extremadura deberá licitar las obras y adjudicar a la empresa que vaya a ejecutarla. Entonces, sí podrá comenzar la construcción del nuevo instituto.

Por el momento, se desconocen los tiempos que se van a demorar los pasos anteriormente especificados.

Reacciones

En el capítulo de reacciones, la Plataforma Sí al Instituto y la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo han valorado de forma positiva la cesión de los terrenos aprobada por el Ayuntamiento de Badajoz, aunque con distintos matices en cuanto al ritmo del proceso.

Desde la plataforma ciudadana, María de los Ángeles Llorens señala que "desde la plataforma estamos contentos de esta cesión", aunque deja claro que "contentos sí, pero no satisfechos". En este sentido, critica la dilación del procedimiento al considerar que "se podía haber adelantado este trámite desde diciembre del año pasado".

Llorens insiste en que, aunque el paso es relevante, seguirán vigilantes para que los siguientes trámites no se demoren: "Se va a seguir insistiendo en que los siguientes trámites se agilicen y no estemos esperando un año". También hace referencia al carácter urgente del pleno extraordinario en el que se ha aprobado la cesión, lamentando que "este pleno extraordinario se había podido celebrar antes". Sobre la negativa a fijar plazos por parte de la Junta, recuerda que "por ley existen unos plazos que hay que cumplir", y defiende que el objetivo de la plataforma es "seguir aunando fuerzas y ayudar a que el instituto se construya".

Por su parte, el secretario de la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo, César Ortega, realiza una valoración más optimista: "Queremos compartir nuestra alegría y nuestra satisfacción por ver que el trabajo de este tiempo ha llegado a materializarse". Aunque reconoce que el proceso ha sido largo, afirma que "por fin ya podemos pasar al siguiente paso".

Asimismo, destaca la predisposición de la Junta de Extremadura a colaborar y confía en que el proyecto avance una vez se estabilice el escenario político regional: "Este pequeño paso va a llevar a un paso gigantesco". En cualquier caso, asegura que la asociación continuará implicada: "Seguiremos trabajando con quien esté de cara a las negociaciones futuras".