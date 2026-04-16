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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La Junta invertirá de 11 a 13 millones de euros en el nuevo instituto de Cerro Gordo en Badajoz
Según el planteamiento inicial, el centro educativo contará con 16 unidades de Secundaria, 6 de Bachillerato, 4 de Formación Profesional básica, 4 de ciclos formativos de grado medio y 2 de grado superior
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital
El arte extremeño alza la voz contra la barbarie: una exposición en el Coade en Badajoz recuerda a las víctimas de Minab
El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura acoge una muestra colectiva impulsada por Amnistía Internacional que une memoria, denuncia y compromiso social tras el ataque a una escuela en Irán
Fundación CB ultima la donación de cerca de una veintena de edificios ahora cedidos a entidades sociales
Se trata de inmuebles construidos por la extinta Obra Social de Caja Badajoz, la mayoría en la provincia, destinados a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad
La importancia de Badajoz en el siglo XVI: "Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal"
El historiador Carlos Belloso rememora la estancia de la emperatriz en su viaje hacia su boda con Carlos V a través de una conferencia el viernes 19 de abril
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
- La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
- El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad