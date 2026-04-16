Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Según el planteamiento inicial, el centro educativo contará con 16 unidades de Secundaria, 6 de Bachillerato, 4 de Formación Profesional básica, 4 de ciclos formativos de grado medio y 2 de grado superior

Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz

La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura acoge una muestra colectiva impulsada por Amnistía Internacional que une memoria, denuncia y compromiso social tras el ataque a una escuela en Irán

Se trata de inmuebles construidos por la extinta Obra Social de Caja Badajoz, la mayoría en la provincia, destinados a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad

Noticias relacionadas

El historiador Carlos Belloso rememora la estancia de la emperatriz en su viaje hacia su boda con Carlos V a través de una conferencia el viernes 19 de abril