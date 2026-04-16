El XIX Concurso Anual de Cocido Extremeño se celebra en Montemolín

La Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur-Afammer Extremadura) celebrará el próximo 18 de abril de 2026 en Montemolín la XIX edición de su Tradicional Concurso Anual de Cocido Extremeño. Esta cita se ha consolidado como un encuentro imprescindible en el calendario gastronómico de la provincia de Badajoz. La federación invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada que combina la gastronomía con la comunidad.

Sede por mérito propio

El municipio de Montemolín se convierte en el escenario de esta nueva edición tras haberse alzado como ganador en el certamen de 2025. Con esta elección se mantiene la tradición de que la localidad vencedora actúe como anfitriona del encuentro al año siguiente. La jornada contará con la participación de más de 1.400 mujeres procedentes de asociaciones de toda la provincia, quienes elaborarán su propia versión del plato típico para mostrar la riqueza culinaria de sus pueblos.

Patrimonio vivo y convivencia

El concurso estará presidido por la presidenta de Fexamur, Cristina Herrera, quien acompañará a las asociaciones en una jornada que busca resaltar el papel femenino en la conservación y transmisión de la cultura gastronómica. Más allá de la competición, el evento se define como un gran espacio de convivencia y participación donde tradición y territorio se dan la mano para compartir recetas que forman parte del patrimonio vivo de la región.

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Impulso a la economía local

La iniciativa sirve además para poner en valor productos clave de la tierra como las legumbres, el cerdo ibérico o el aceite de oliva. Este enfoque contribuye a reforzar la visibilidad de los recursos autóctonos y a dinamizar la economía de la zona a través de su identidad gastronómica. Desde Fexamur destacan el esfuerzo del tejido asociativo y la colaboración de diversas entidades para seguir fortaleciendo el papel de las mujeres en el medio rural extremeño.