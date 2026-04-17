700 escolares de San Roque, en Badajoz, corren en La Legión por una causa solidaria: "Queremos ayudar a niños que lo necesitan"

El Proyecto Claustro de Barrio ha celebrado este viernes su X Carrera Solidaria en el Parque de la Legión de San Roque, en Badajoz, en una jornada educativa y solidaria que ha reunido a alrededor de 700 alumnos de Educación Infantil, Primaria y 1º de ESO.

En la actividad han participado escolares de los centros CEIP Enrique Iglesias García, Escuela Virgen de Guadalupe, CEIP Luis Vives, CEIP Nuestra Señora de La Soledad, IES San Roque e IES Reino Aftasí, dentro de una cita ya consolidada en el calendario del barrio.

La recaudación obtenida en esta edición se destinará íntegramente a CorazonEx Solidarios de Extremadura, una entidad que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad.

Cuatro circuitos

El coordinador del proyecto y docente del IES Reino Aftasí, José Ortiz, ha explicado que la carrera se organiza en varios recorridos adaptados a las edades del alumnado. Según ha detallado, hay circuitos para Infantil, Primaria y Secundaria, distribuidos en distintas zonas del parque.

Ortiz ha señalado que el alumnado ha trabajado durante las dos semanas previas con un carné en el que ha ido cerrando compromisos de aportación con familiares, profesorado, amistades y personas cercanas. La cantidad final depende del número de vueltas completadas, que pueden hacerse caminando o corriendo.

"Ellos se han comprometido, llevan un carné con el que llevan trabajando dos semanas previas, con la que han acordado la cantidad simbólica que van a donar a la entidad para la que se celebra este acto solidario", ha indicado.

También ha subrayado que la prueba se adapta a las posibilidades de cada participante. "Lo normal es que hagan un par de kilómetros los más pequeñitos dándoles vueltas al parque y los mayores se vienen arriba y quieren hacer el máximo número de vueltas", ha afirmado.

El coordinador ha recordado además que cada año la carrera apoya a una entidad distinta de la ciudad. En esta ocasión se ha optado por CorazonEx Solidarios para "aterrizar la solidaridad en alguna realidad de la ciudad de Badajoz". La recaudación suele situarse, según ha explicado, entre 2.000 y 3.000 euros, dependiendo de cada edición.

Apoyo a la infancia

Desde la asociación beneficiaria, su responsable, Alberto Covarsí, ha agradecido que la iniciativa de este año se haya volcado con su labor.

"Cuando tienes un evento en el que los protagonistas son los niños y el objetivo principal de Corazones es ayudar a los niños de familias de pobreza, te toca un poquito más el corazón", ha señalado.

Covarsí ha destacado además el alcance que puede tener la recaudación conseguida gracias a la implicación de la comunidad educativa. "Para nosotros es un detalle muy grande porque gracias a ellos vamos a ayudar a muchísimos niños", ha añadido.

Los protagonistas

Jesús Alonso, alumno de primero de ESO de la escuela Virgen de Guadalupe, ha explicado que cada participante busca personas de su entorno que aporten una cantidad por vuelta completada. "Por cada vuelta que dé me dan por ejemplo 50 céntimos", ha contado.

En la misma línea, Clara Barquero ha valorado la dimensión social de la cita al señalar que el objetivo es "beneficiar a una asociación y poder ayudar a niños que lo necesitan".

También Mario Fernández ha incidido en el componente voluntario y solidario del esfuerzo: "Vamos a hacer una carrera solidaria para donárselo a una causa y vamos a dar una serie de vueltas, las que queramos, son opcionales", ha explicado.

Rubén Tanco apadrina la décima edición

La edición de este año ha contado con el padrinazgo del deportista extremeño Rubén Tanco Vadillo, referente del ciclismo paralímpico y ejemplo de superación para el alumnado participante.

Tanco ha explicado que, además de acudir a la carrera, ha participado en charlas previas en varios centros educativos. "Me llamaron para venir, para dar varias charlas previas antes de lo que es el evento. Ha sido un lujazo que contaran conmigo y por supuesto dije que sí", ha señalado.

El deportista ha valorado de forma muy positiva el interés mostrado por los escolares durante esos encuentros. "Han hecho un montón de preguntas, me han preguntado sobre el mundo de la bici, del mundo del deporte, de la discapacidad. Me ha sorprendido mucho la madurez que tenían", ha afirmado.

Tanco ha avanzado además que afronta unas semanas decisivas en su preparación deportiva antes de competir el 1 de mayo en Bélgica en la primera Copa del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera.

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