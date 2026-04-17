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Almendralejo

'El Alma entre las manos', un repaso a los 45 años de historia de las Amas de Casa en Almendralejo

El documental, producido por Gaia Media, ha contado con el apoyo de la Diputación de Badajoz

Un momento durante la presentación del documenta.

Un momento durante la presentación del documenta. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La sala networking de la Plaza de Abastos de Almendralejo ha acogido la presentación del documental ‘El alma entre las manos’, una obra que recorre los 45 años de trayectoria de la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, conocida popularmente como las Amas de Casa. El acto ha servido como homenaje a la labor desarrollada por este colectivo a lo largo de más de cuatro décadas, poniendo en valor su implicación en la vida social de la ciudad.

El documental, producido por Gaia Media, forma parte de un proyecto más amplio que incluye también la creación de la página web de la asociación, financiado por la Diputación de Badajoz. A través de este trabajo audiovisual, se recoge la evolución de la entidad y el papel fundamental que ha desempeñado en iniciativas clave para Almendralejo, como la construcción del Hospital Tierra de Barros o la ermita de San Marcos, así como su constante contribución al mantenimiento de las tradiciones locales.

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Durante la presentación, la presidenta de la asociación, Toni Calvo, destacó el compromiso del colectivo en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de preservar la memoria de todas aquellas mujeres que han formado parte de la entidad. El documental se convierte así en un testimonio vivo del esfuerzo, la dedicación y el espíritu de servicio de una asociación que sigue siendo referente en la sociedad almendralejense.

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