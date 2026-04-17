La artista viral Shara Pablos presenta su espectáculo 'Entre costuras' en Badajoz

Su música acumula millones de visualizaciones en redes sociales junto a una comunidad de fans en aumento. Shara Pablos presenta su nuevo espectáculo 'Entre costuras' hoy 17 de abril a las 19.00 horas en la sala de Ámbito cultural de El corte inglés.

La artista extremeña que fusiona flamenco y pop contemporáneo, busca una conexión directa con el público a través de su ejecución técnica. Su viralidad en redes sociales, refleja su trayectoria, aún en crecimiento, colocándose como "una de las voces más emergentes" del panorama nacional, según informan los organizadores.

Tradición y modernidad

El proyecto de Shara Pablos gira en torno a la combinación de dos términos, la tradición y la modernidad. Gracias a esto, la artista ha logrado un amplio alcance en redes sociales, especialmente en Tik Tok e Instagram y poder crear al mismo tiempo, una numerosa comunidad de seguidores en torno a su música.

Los temas que han contribuido a definir su identidad artística e impactar entre los gustos del público joven han sido 'Si no es contigo', 'Me das la vida' y 'Ya no soy'. Además, su trayectoria le ha permitido establecer audiencias en países como Chile y Argentina.

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El espectáculo 'Entre costuras' con voz en directo, es una propuesta que mezcla "emoción, raíz y sonido actual" y refleja la esencia de la artista.