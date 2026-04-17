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Crimen de Hornachos

Caso Francisca Cadenas: continúan las declaraciones en el juzgado de Villafranca

A los hijos de la víctima se les ha impedido la presencia en la sala

Vídeo | Los familiares de Francisca Cadenas llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros

Vídeo | Los familiares de Francisca Cadenas llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros

Martín Rodríguez

Martín Rodríguez

Villafranca de los Barros

Continúa la fase de instrucción del caso de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz).

Tras las primeras declaraciones de los familiares directos de la víctima el lunes pasado en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), hoy viernes han sido citados cinco vecinos de Hornachos, de los que tres declaran por videoconferencia por encontrarse fuera de la comunidad autónoma. Los presuntos autores del crimen, Julián y Manuel, dos vecinos de Francisca, permanecen en la cárcel tras su detención nueve años después de la desaparición de esta mujer, cuyos restos fueron hallados enterrados en el suelo de la vivienda de los hermanos.

A las diez menos veinte de la mañana llegaban al juzgado Verónica Guerrero, abogada de la familia, junto a José Antonio y Javier, hijos de Francisca, que se han personado en el juzgado de Villafranca de los Barros para intentar entrar en las declaraciones, aunque según han podido adelantar, se les ha impedido su presencia en la sala.

De las dos vecinas de Hornachos que iban a declarar de manera presencial, una de ellas, María del Carmen Chaparro, ha finalizado ya su intervención. Declaración de la que no se tiene información todavía debido a que esta mujer no ha querido atender a ningún medio en su salida del juzgado.

El temporero que se marchó de Hornachos

Ahora mismo, se encuentra dentro Mercedes Márquez, quien está a escasos minutos de comenzar su declaración ante el juez que está prevista para las once y media de la mañana.

Los demás vecinos de Hornachos citados hoy a declarar lo harán de manera telemática debido a que se encuentran fuera de Extremadura. Antonio y Adelaida, matrimonio muy cercano a la familia Cadenas y padres de la niña a la que cuidaba Francisca estaban citados a las diez y media y once respectivamente, mientras que Carlos Manuel Guzmán, temporero que residía en la localidad y que tuvo que abandonar el municipio ya que era uno de los señalados como posible autor de los hechos, lo hará a las doce y media de la mañana y con ello terminará el turno de declaraciones de esta jornada.

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El próximo lunes llegará el turno de cinco declaraciones más, entre ellas la de Guardia Civil que realizó la inspección de la casa de los hermanos la noche en la que transcurrieron los hechos.

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