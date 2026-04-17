Educación y sostenibilidad
El IES de Castuera acoge el proyecto 'De joven a joven' para impulsar los ODS
La iniciativa, financiada por la Diputación de Badajoz, permite que estudiantes del IES Lacimurga formen a sus iguales en los valores de la Agenda 2030
La Crónica de Badajoz
El Instituto de Educación Secundaria de Castuera ha sido el escenario de una nueva jornada del proyecto "Equilibrio en Movimiento, de joven a joven". Esta iniciativa educativa, impulsada originalmente por el IES Lacimurga de Navalvillar de Pela y subvencionada por la Diputación de Badajoz, busca fomentar el compromiso del alumnado con su entorno y promover su participación activa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Valores y compromiso social
La actividad se integra en el proyecto más amplio denominado 'MovimientoODS', que se centra en trasladar los valores de la Agenda 2030 a la juventud de la provincia. A través de esta propuesta, se promueven hábitos de vida saludables, el compromiso social y la incorporación de pequeñas acciones cotidianas que estén alineadas con los diferentes tipos de ODS.
Esta jornada en Castuera representa la segunda parada del proyecto en su formato itinerante, el cual contempla desarrollarse en un total de siete centros educativos de la provincia de Badajoz para favorecer la transferencia de buenas prácticas.
Un modelo de formación eficaz
El taller ha contado con la presencia del diputado de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, el alcalde de Castuera, Francisco Martos, y el director del IES Lacimurga, Carlos Javier Rodríguez. Durante el encuentro, Gómez resaltó que el mensaje de la Agenda 2030 llega de forma mucho más directa y eficaz cuando son los propios jóvenes quienes se lo explican a otros jóvenes.
Desarrollo personal del alumnado
El impacto del proyecto es bidireccional. Mientras los centros receptores adquieren nuevos conocimientos, los estudiantes del IES Lacimurga que imparten los talleres desarrollan habilidades fundamentales como la comunicación, el trabajo en equipo y la participación activa. Con este tipo de acciones, la Diputación de Badajoz refuerza su apuesta por un modelo donde la juventud se convierte en un agente de cambio dentro de su propia comunidad.
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