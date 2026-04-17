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Iglesia de Santa María

La imagen de San Gregorio Ostiense, patrón de Don Benito, está siendo restaurada para sus próximas fiestas

La talla fue retirada del culto en abril y ahora se restaura para subsanar los deterioros que presentaba, con el apoyo vecinal

Ubicación de la imagen en la iglesia de Santa María.

Ubicación de la imagen en la iglesia de Santa María. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La imagen de San Gregorio Ostiense, patrón de este barrio de Don Benito, está siendo restaurada de cara a sus próximas fiestas, tras ser retirada del culto el pasado 7 de abril en la iglesia de Santa María.

La intervención, que se desarrolla en dependencias parroquiales, corre a cargo de la restauradora Carmen Vega Vera, La talla presentaba diversos deterioros, como un dedo roto, grietas en la capa y desgaste en manos y elementos decorativos, lo que ha motivado esta actuación. Según han indicado desde la asociación vecinal, la restauración ha sido posible gracias al propio colectivo vecinal del barrio y la colaboración de la Junta de Extremadura. La imagen, de posguerra y elaborada en Olot, será devuelta al culto una vez finalicen los trabajos.

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