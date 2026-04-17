Empresarios
Ismael Villalobos, fundador de La Casa de las Carcasas, comparte su experiencia en el Vinito Emprendedor de Almendralejo
Bodegas Paiva acogió una nueva cita del ‘Vinito’ con la presencia del empresario que regaló una preciosa charla empresarial repleta de múltiples aprendizajes
«Ha sido una charla, sencillamente, espectacular». Era, sin duda, el comentario más repetido de los asistentes al Vinito Emprendedor de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal), que en esta ocasión tuvo como invitado a la figura de Ismael Villalobos, el presidente y fundador de La Casa de las Carcasas que, a sus 36 años, es todo un referente en emprendimiento desde Extremadura.
El ‘Vinito’ encandila por ser una charla diferente a todas. No hay cámaras ni micrófonos. Se trata de hablar, conversar, compartir y aprender. Estar cómodos para transmitir experencia y aprendizaje.
Ismael compartió con algo más de 200 personas su trayectoria profesional. Y muchas cosas más. Se descubrió ante el público como un joven con absoluta normalidad que siempre le ha gustado trabajar y estar haciendo cosas. Dio un repaso a su manera de llevar el día a día, a sus reuniones planificadas sin distracciones y sin elementos que se salgan del carril. El foco y la efectividad son términos arraigados a su filosofía empresarial «porque en el trabajo no hay tiempo que perder y cada minuto vale oro».
Reconoce su valentía para haber emprendido en La Casa de las Carcasas hace ya más de una década y crear un patrimonio de decenas de millones de euros con los apenas 4.000 primeros euros invertidos.
La gente se divirtió. Y aprendió. Incluso lo más desconocido.«Mi objetivo es crear el hábito de que las personas cambien de carcasa del móvil como cambian de bolso. Hoy día se ve mucho más y todos las tenemos. Hay que intentar combinarla con la ropa y crear tendencias». Lo tiene claro. Para vender hay que crear. Y para crear hay que innovar y convencer.
Ismael Villalobos estuvo acompañado de muchísimos empresarios y en el acto también estuvo el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, que dio una buena noticia: y es que el 90 por ciento del suelo industrial del nuevo polígono ya está prácticmente reservado y en breve comenzarán los trámites para las adjudicaciones.
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