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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Revés a la construcción del nuevo Marcelo Nessi de Badajoz: la adjudicataria solicita rescindir el contrato
La UTE que iba a ejecutar la primera fase por 12,2 millones de euros alega el aumento de los costes y la escasez de mano de obra
PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años
Badajoz revive desde hoy la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal en el V Centenario de la Boda Imperial
La ciudad y Elvas acogen un amplio programa en el que habrá más de 120 recreadores y una ambientación especial en el Casco Antiguo para rememorar uno de los episodios clave de su historia
La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz de Badajoz fuera de rebote
La tía de la niña ve "muy raro" lo ocurrido y cuestiona que la bala haya rebotado en una zona sin edificios alrededor. La adolescente fue herida en una pierna por la tarde, cuando se encontraba jugando al fútbol
El TSJEx confirma la pena de 22 años de prisión para la mujer que asesinó a su pareja en Zafra
Desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz, en el que la defensa pedía que se anulara la principal prueba de cargo y se repitiera el juicio
- PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
- Tensión en el pleno de Cáceres tras un comentario de Óscar Fernández (Vox), que estaba entre el público: 'Perroflautas
- El SES, en el punto de mira de CCOO por no solucionar los problemas de las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros
- Cáceres revive su pasado romano con una recreación 3D de Norba Caesarina
- Viviendas en venta en Cáceres, pero con los dueños dentro: por qué la nuda propiedad gana terreno
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- La historia del chino Pepe, el comerciante de Mérida que se hace fotos con todo el barrio