Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Revés a la construcción del nuevo Marcelo Nessi de Badajoz: la adjudicataria solicita rescindir el contrato

La UTE que iba a ejecutar la primera fase por 12,2 millones de euros alega el aumento de los costes y la escasez de mano de obra

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años

La ciudad y Elvas acogen un amplio programa en el que habrá más de 120 recreadores y una ambientación especial en el Casco Antiguo para rememorar uno de los episodios clave de su historia

La tía de la niña ve "muy raro" lo ocurrido y cuestiona que la bala haya rebotado en una zona sin edificios alrededor. La adolescente fue herida en una pierna por la tarde, cuando se encontraba jugando al fútbol

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Desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Badajoz, en el que la defensa pedía que se anulara la principal prueba de cargo y se repitiera el juicio