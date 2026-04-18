Datos al alza
El Aeropuerto de Badajoz cierra marzo con 9.950 pasajeros, un 24,2% más
El número de operaciones también crece en un 31,5% hasta alcanzar las 355
El Aeropuerto de Badajoz ha cerrado el pasado mes de marzo con un total de 9.950 pasajeros transportados, lo que supone un 24,2 por ciento más que el mismo mes del año anterior.
En cuanto al número de operaciones realizadas, el Aeropuerto de Badajoz ha registrado 355 durante marzo, un 31,5 por ciento más en tasa interanual, según los datos publicados por Aena.
Datos nacionales
En el conjunto del país, los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado marzo con un total de 24,7 millones de pasajeros, un 3,9 por ciento más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4,2% que se registró entre marzo de 2025 y marzo de 2024.
Además, en el mes de marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en marzo de 2025, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en marzo del año pasado.
En los tres primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España pasaron un total de 65,6 millones de viajeros (un 3,2% más que en el primer trimestre de 2025); se registraron 564.787 movimientos de aeronaves (+1,7%) y se transportaron 325.926 toneladas de mercancía, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2025.
De acuerdo a estos datos, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en marzo con 5,7 millones, lo que representa un crecimiento del 4,2% frente al mismo mes del año anterior.
Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,5 millones (+5,4% respecto a 2025); Málaga-Costa del Sol, con 2 millones (+9,4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,6 millones (+9,1%); Palma de Mallorca, con 1,5 millones pasajeros (+2,8%); Gran Canaria, con 1,4 millones (+0,6%); Tenerife Sur, con 1,3 millones (-0,4%), y Valencia, con poco más de 1 millón de pasajeros, un 4,2% más que en marzo de 2025.
Récords absolutos de pasajeros
Los aeropuertos de Gran Canaria y Sevilla han batido récord absoluto de pasajeros en marzo al registrar el mejor dato de su historia.
Además, el conjunto de la red y otros 17 aeropuertos se han anotado récord mensual con las mejores cifras en un mes de marzo, que son Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Valencia, Sevilla, Bilbao, Ibiza, Asturias, A Coruña, Melilla, Vitoria, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.
En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en marzo fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 37.221 (+4,7% respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 29.252 vuelos (+3%); Málaga-Costa del Sol, con 14.222 (+5,4%); Gran Canaria, con 13.309 (-1,5%); Palma de Mallorca, con 13.015 (+3,1%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 10.097 aterrizajes y despegues (+7,5%). El Aeropuerto de Sevilla ha batido récord absoluto de operaciones.
Además, el de 2026 ha sido el mes de marzo con más movimientos en el conjunto de la red y en 13 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Jerez, Melilla, Córdoba, Logroño, Sabadell y Son Bonet.
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