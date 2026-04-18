El ayuntamiento de Monesterio se hace cargo de la sustitución del cable robado en la pradera de San Isidro

La Hermandad de San Isidro Labrador de Monesterio ha mostrado su “gratitud” hacia el ayuntamiento de Monesterio, institución que “se hará cargo, íntegramente, del coste económico del robo del cableado eléctrico de la pradera”. En el transcurso de la asamblea general de socios y socias, que se celebró la tarde del viernes, 17 de abril, el hermano mayor, Santiago González, explicó que, la pradera fue objeto de un robo en su cableado eléctrico que afectó a “toda la zona de los aparcamientos y alumbrado público”. Esta situación provocó un “imprevisto económico, imposible de afrontar”. “Si no hubiésemos contado con el apoyo del ayuntamiento, hubiéramos tenido que recortar en otros gastos”, expresó.

Entre los asuntos más destacados de esta reunión, los actuales miembros de la directiva, anunciaron elecciones para este mismo año. Una vez finalizada la presente edición, se presentará el estado de cuentas y se abrirá proceso electoral. González, “anima” a socios y socias a presentar sus candidaturas, con la intención de “renovar” una junta, en la que sus integrantes más antiguos llevan ya 9 años al frente de la hermandad.

Programación

Durante la asamblea se dieron los detalles de la fiesta. La Romería 2026 se iniciará el día 9 de mayo, con el quinario al Santo en la Parroquia. Ese mismo día, tendrá lugar el acto de coronación de romeros y romeras y la tradicional verbena, amenizada por la orquesta ‘Suroeste’ y fiesta con Dj. Aún está por concretar el lugar exacto de celebración. La procesión del Santo hasta la calle San Isidro, acompañada por la peña ecuestre ‘El Estribo’ y la tradicional ofrenda floral, se celebrará el miércoles, día 13. Por segundo año consecutivo, la procesión finalizará en la ermita de la Virgen de Tentudía, desde donde, a la mañana siguiente, partirá el camino.

Las actividades en la pradera comenzarán el viernes, día 15, con el tradicional campeonato de mojón, en colaboración con la peña mojonera ‘El Chorrito’ y música en la carpa, a las 20:00 horas, con el grupo, ‘Calle Botica’. El sábado, día 16, a las 18:00 horas, habrá juegos ecuestres. A las 20:00 horas, ‘Tributo a Estopa’, en la carpa principal. La programación oficial finalizará el domingo, día 17. A las 13:00 horas, misa en la pradera, cantada por la coral ‘Cabarco’ y procesión de San Isidro por las calles de la pradera. A las 18:00 horas, tendrá lugar el acto protocolario de entrega de premios y despedida de la fiesta.

Este año, las actuaciones musicales se adelantan a las 8 de la tarde. El motivo, según explicaron los responsables de la organización, no es otro que, “facilitar a todos los asistentes que puedan disfrutar de la música, antes de la hora de la cena”. Como es tradicional, la hermandad ofrecerá servicio de autobús, con diferentes horarios para que los romeros y romeras que lo deseen, acudan y regresen con seguridad a la pradera.

El camino

El jueves, día 14, tendrá lugar el camino hasta la pradera de Culebrín. A las 8:30 horas, concentración y bendición de carros, carretas, caballistas y romeros. El hermano mayor, Santiago González, ofreció los detalles para la organización y el buen desarrollo del trayecto. Como ya ocurrió el año pasado, quienes hagan el camino en carros, deberán abonar la cantidad de 100 €. De ellos, 80 € son de fianza y los 20 € restantes para “colaborar en la financiación de la limpieza y los servicios sanitarios del camino”. El pago deberá realizarse entre los días 20, al 24 de abril, en Caja Almendralejo. Se mantendrá una primera parada, a media mañana. La del almuerzo será en la finca ‘El Cabril’, (la más lejana a la pradera).

El reparto de libros, carnet para el aparcamiento gratis de socios y socias, tiques para el autobús y papeletas, se realizará entre los días 27 al 30 de abril y el día 1 de mayo, en el edificio de las asociaciones, de 18:00 a 21:00 horas.

El pago de terrenos para la instalación de casetas también deberá efectuarse entre los días 27, al 30 de abril, en la misma entidad bancaria. El precio se mantiene en 150 €, de los que 25 € son de fianza para cumplir con la norma de dejarlos completamente limpios. El sorteo de terrenos, tendrá lugar el domingo, día 3 de mayo, en las instalaciones de la casa de la cultura. La Hermandad rifará una paletilla ibérica entre todas las casetas.

Alba Calderón Quiroga, ganadora del concurso del cartel anunciador / Óscar Calderón

Romeros, capataz y cartel anunciador

Aunque ya se habían hecho públicos con anterioridad, esta asamblea también sirvió para presentar públicamente a los Romeros y Romeras, adultos e infantiles y al capataz de camino, que este año son, Alberto Villalba González, (romero infantil); Lola Parra Sánchez, (romera infantil); Manuel Lancharro Chavero, (romero mayor) y Inmaculada Ferreira Delgado, (romera mayor). El capataz de camino es Vicente Naranjo Sánchez.

La reunión se abrió con la presentación del cartel anunciador y portada de la revista de romería, que se desarrolla a través de un concurso infantil, cuya ganadora ha sido, Alba Calderón Quiroga. Tras descubrir públicamente el dibujo vencedor del concurso, Alba explicó el contenido de su obra: “He querido reflejar a la gente haciendo el camino hasta la romería”.

Menos socios

Durante el transcurso de la asamblea, a preguntas de socios y socias, la hermandad dejó algunas cifras bastante interesantes. En el camino de la pasada romería participaron alrededor de 70 carros y carretas. La cifra implica la participación de casi 2.000 personas.

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No menos importante es el esfuerzo que desarrolla la hermandad para organizar y financiar una fiesta multitudinaria, “para todo el pueblo, aunque, no todos colaboran”. Actualmente, la asociación cuenta con 1.390 socios y socias. “Este año hemos tenido más bajas que altas” lamentan desde la organización. Sus responsables “animan” a la ciudadanía para aumentar el número de asociados: “15 € de cuota, al año, no es nada para una fiesta tan grande”. “Somos los propios socios los que tenemos que animar a amigos y vecinos para que formen parte de la hermandad”. “Es, una fiesta para todo el pueblo”, aseguran.