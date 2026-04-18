Badajoz se prepara para El Rocío 2026 con más devoción, juventud y tradición que nunca

Badajoz ya huele a romería. A pocas semanas de la celebración de El Rocío 2026, la ciudad se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del calendario devocional. La programación diseñada este año combina tradición, convivencia y un renovado impulso por acercar la fe rociera a las nuevas generaciones.

Desde hace meses, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Badajoz prepara todos y cada unos de los actos para esta cita que se fecha en base a Pentecostés. Triduo, eucaristías, pregón y una convivencia se incluyen entre los acontecimientos que se podrán vivir desde el 8 al 10 de mayo en la ciudad.

Una hermandad con historia que mira al presente

La hermandad del Rocío de Badajoz, fundada en 1990 y con el número 89 de las filiales, encara un nuevo camino "bajo la advocación de Nuestra Señora del Rocío, patrona de Almonte", como explica Sergio García Olivenza, miembro del grupo joven.

Los cultos se celebrarán los días 8, 9 y 10 de mayo en la parroquia de Santa María la Real San Agustín, su sede canónica. Estos culminarán con la función principal y misa de romeros. "Será el día 10 y contaremos con la presencia de nuestro arzobispo, siendo el día grande para la hermandad", subraya. El pregón lo realizará Ángela Roncero el día 9 en el Claustro de San Agustín.

Programa de actos diseñado por la hermandad del Rocío de Badajoz. / La Crónica

La salida del Simpecado y el inicio del camino

Tras la eucaristía, llegará uno de los momentos más esperados. "Saldremos desde la parroquia en dirección a la ermita de nuestra patrona, la Virgen de la Soledad Coronada, donde nos despedimos de ella para que interceda por nosotros durante el camino", relata García Olivenza. El recorrido continuará hasta el convento de Santa Ana, donde "pondremos a nuestro bendito Simpecado en la carreta para emprender el camino".

Este camino vuelve a ser simbólico, ya que la hermandad no realiza todo el trayecto desde la ciudad hasta la aldea del Rocío. El final de esta etapa estará a pocos kilómetros de su inicio, en un paraje junto al río Guadiana. Allí se celebrará la tradicional convivencia de la hermandad: "Badajoz se va de romería un año más", resume. Contarán con todo lujo de detalles "la carreta engalanada, al son de tamboril, cantes y bailes". Desde el grupo joven invitan a todos los pacenses a acercarse y disfrutar de este momento compartido.

Un camino de fe, convivencia y emoción

El itinerario continuará días después desde la provincia de Huelva. La representación de la hermandad pacense partirá desde Bonares hasta la aldea del Rocío. Durante este trayecto, además de una peregrinación religiosa, "se comparten vivencias, viandas y momentos de fraternidad entre todos", explica García Olivenza.

Para los rocieros, el camino tiene un profundo significado: "Hacer el camino es agradecer la fe". El momento culminante llegará el lunes de Pentecostés: "Cuando la Blanca Paloma se posa y se derrama el consuelo que todos esperamos cada año", cuenta el joven.

La Hermandad insiste en abrir la romería a toda la ciudadanía: "Se puede apuntar todo el que quiera, la convivencia es abierta y marca la verdadera esencia rociera", asegura García Olivenza. En este sentido, recalca que "la fe mueve montañas y en tiempos difíciles la gente pide más allá de lo que puede alcanzar".

El impulso desde la calle: escaparates y redes sociales

Más allá de la Hermandad, el tejido social también juega un papel clave. Luis Manuel Fernández, propietario de la tienda El Armario de Papy, ubicada en el centro comercial El Faro, ha convertido su escaparate en un homenaje al Rocío. "Quiero incentivar tanto a las personas jóvenes como a las no tan jóvenes para que no se pierdan nuestras tradiciones", afirma.

Escaparate de El armario de Papy dedicado al Rocío en el centro comercial El Faro de Badajoz. / La Crónica

Fernández advierte de la falta de conocimiento entre los jóvenes: "La gente no sabe realmente que existe una Casa Hermandad del Rocío". De hecho, recuerda que "unas chicas me dijeron que les encantaba el Rocío, pero no sabían qué era la sabatina".

Con el objetivo de revertir esta situación, apuesta por la difusión en redes sociales. "Tengo la oportunidad de darle un pequeño empujoncito y quiero hacerlo", explica. Además, destaca el carácter accesible de la romería local: "No hay que pagar nada, te llevas un bocadillo y pasas el día de una manera súper chula, conoces a gente y vives una convivencia muy bonita".

Badajoz, preparada para volver a la Blanca Paloma

Ambas voces coinciden en la importancia de mantener viva la tradición. Bajo el lema 'De Badajoz al Rocío', la ciudad se prepara para una romería que no solo mira a la aldea almonteña, sino también al futuro.

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"Es algo bonito y hay que seguir el camino para que no se pierda", resume Fernández. Mientras, desde la Hermandad lo tienen claro: "Badajoz se echa a la calle un año más y vuelve a las plantas de su madre".