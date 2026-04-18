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Cultura

La historia de los pueblos de colonización de las Vegas del Guadiana a través de las manos

Una exposición fotográfica de JJGuisado repasa cómo los colonos de las Vegas Altas levantaron toda una comarca a través de su esfuerzo y trabajo durante décadas.

La muestra puede visitarse en el espacio cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena

Manos y memoria en gran formato.

Manos y memoria en gran formato. / JJ Guisado.

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Las arrugas de una piel, el trazo de unas manos curtidas, la mirada de quien lo dejó todo para empezar de nuevo. Ahí arranca ‘Pancolono’, la exposición del fotógrafo JJ Guisado que ya puede visitarse en el espacio cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena.

La muestra, abierta hasta el día 30 de este mes de abril, rescata del silencio a los colonos que levantaron los pueblos de colonización en las Vegas Altas del Guadiana, protagonistas de una transformación que cambió el paisaje… y la vida de toda una generación.

Porque antes que calles o casas hubo decisiones. Personas que lo dejaron todo para empezar de cero en otro lugar, sin certezas, en un entorno desconocido. «Fue algo heroico», resume el propio autor.

Durante años, Guisado ha retratado a 358 colonos en un proyecto que va más allá de la propia foto. Aquí los rostros importan, pero también (y mucho) las manos. Esas que cuentan el trabajo, el paso del tiempo y la huella de una vida entera ligada a un lugar, en este caso en la zona de las Vegas Altas del Guadiana.

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Las imágenes, algunas de gran formato, elevan a sus protagonistas hasta convertirlos en gigantes. Una forma de devolverles el lugar que, durante décadas, no ocuparon. ‘Pancolono” no es solo una exposición. La muestra es también un ejercicio de memoria y de justicia. Un diálogo entre identidad y territorio que recuerda que, detrás de cada paisaje, siempre hay personas encargadas de cuidarlo.

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