El Muba está en obras: la Diputación de Badajoz comienza los trabajos para renovar el edificio más antiguo del Museo de Bellas Artes

Una malla de obra oculta la puerta del Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba) por la calle Meléndez Valdés. Es una de las tres entradas de la pinacoteca provincial, que además tiene otro acceso por Francisco Pizarro (el edificio más moderno) y una tercera por Duque de San Germán (junto a la Giralda). La existencia de esta malla y de un enorme cartel con un anuncio oficial dan fe del comienzo de las obras de recuperación del edificio más antiguo que forma parte de este museo, que pertenece a la Diputación de Badajoz.

Es la diputación la que acomete este ambicioso proyecto que culminará la modernización del complejo museístico, con un abultado presupuesto de 3.365.179 euros. Parte de la financiación procede del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con cargo al Programa de Conservación del Patrimonio

La obra se adjudicó a la UTE Museo de Badajoz, integrada por Al Senera e Ifma y está previsto que finalice en junio 2027. Quedan meses por delante, aunque el museo no cierra, sino que su contenido se ha reorganizado.

Déficits estructurales

En pleno corazón del Casco Antiguo de Badajoz, este edificio arrastraba déficits estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética que limitaban su uso. De hecho, el estado en el que se encontraba obligó a utilizar solo la planta baja, mientras que las superiores permanecían cerradas al público. Ahora todas están vacías y en pleno proceso de reconversión. Del siglo XIX, el inmueble, de tres plantas, es conocido como la Casa de los Pinna Crespo y presenta una tipología ecléctica pre modernista.

Fachada del edificio donde han empezado las obras. / A. M. R.

La Diputación de Badajoz anunció en diciembre de 2024 su intención de acometer estos trabajos. El verano pasado se vació el inmueble y se trasladaron las piezas expuestas a otras dependencias del museo, principalmente al edificio de la calle Francisco Pizarro.

Según el proyecto técnico, redactado por el arquitecto Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio, el edificio presenta problemas significativos como humedades derivadas de la cubierta y de un antiguo aljibe, deficiencias en la evacuación y ausencia de sistemas adecuados contra incendios. Además, la estructura horizontal de madera, aunque no está en mal estado, resulta demasiado flexible para soportar el tránsito de visitantes, lo que ha condicionado su funcionalidad. A ello se suma la falta de accesibilidad desde la calle Meléndez Valdés y unas condiciones ambientales poco adecuadas para la conservación de obras de arte, lo que había obligado a reubicar parte de los fondos del museo.

Intervención integral

Las obras plantean una intervención integral que transformará por completo el edificio. Entre las principales actuaciones destaca la eliminación de humedades, la renovación de cubiertas, incluida la retirada de materiales con amianto, y el refuerzo estructural de los forjados para garantizar la estabilidad del conjunto.

Asimismo, el proyecto contempla la supresión de elementos añadidos sin valor, como antiguas chimeneas, y la puesta en valor de los muros de carga originales, que pasarán a formar parte del recorrido expositivo. También se reorganizarán los espacios interiores para generar salas diáfanas y más versátiles.

En interior, en obras. / A. M. R.

Uno de los objetivos clave es ampliar la superficie expositiva del Muba. Esto se conseguirá con los espacios que se crearán en las plantas baja y primera que se destinarán principalmente a exposiciones, mientras que la segunda albergará almacenes de obras, áreas de restauración y espacios administrativos. Esta redistribución permitirá liberar otras zonas del museo y mejorar la organización del complejo.

La intervención también incidirá de forma decisiva en la accesibilidad y la eficiencia energética. Se instalarán nuevos sistemas de climatización, iluminación y control ambiental, fundamentales para la conservación de las piezas artísticas. Además, se incorporarán elementos como un montacargas para facilitar el traslado de obras entre plantas y una nueva escalera adaptada a la normativa vigente.

Otro aspecto destacado es la mejora del acceso desde la calle Meléndez Valdés, donde se eliminarán barreras arquitectónicas mediante la creación de una rampa adaptada, facilitando así la entrada directa al edificio.

Esta actuación supone la culminación del Plan Director impulsado por la diputación en 2007 para modernizar y ampliar el Muba. Tras varias fases de intervención en otros inmuebles del conjunto (que incluyó el edificio nuevo construido en Francisco Pizarro), quedaba pendiente la recuperación del edificio original del museo.