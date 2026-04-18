Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse

Un hombre de más de 50 años ha sido rescatado en la mañana de este sábado de las aguas del río Guadiana a su paso por Badajoz. El varón se metió en el agua en un pequeño flotador utilizado para pescar que se conoce como pato.

Al parecer, la corriente fue llevándolo hacia el azud del río en donde ha sido rescatado por dos hombres que se encontraban en las inmediaciones. El primero en percatarse fue Abraham Cansado que se asomó al mirador del azud en la zona de la Margen Derecha cuando ha visto que algo no iba bien: "Me he asomado y he escuchado voces", relata.

El rescate

Ha sido entonces cuando ha visto unas manos agitándose que salían del agua. "He salido corriendo y gritando: 'Un hombre, un hombre'", relata. En ese momento, bajó la pendiente que hay entre el paseo del río y la orilla. En este tiempo han llamado al 112 para alertar de lo que estaba ocurriendo y junto a otro hombre han bajado a rescatarlo. Ambos participaban en una marcha solidaria organizada por la parroquia Virgen de Guadalupe.

Abraham Cansado se ha metido sin dudarlo en el agua para tratar de salvarlo. "Me he metido hasta las rodillas, pero he visto que el agua llevaba mucha fuerza." Le he pedido que se acercara y él lo ha ido haciendo, relata. Cuando el otro hombre que ha participado en el rescate ha llegado, entre los dos han podido sacarlo del agua.

El accidentado, según cuenta Cansado, estaba pescando junto a su hijo y un amigo de este cuando ha sido arrastrado por la corriente. Con él ya fuera de peligro, lo han tranquilizado y instantes después han llegado los agentes de la Policía Nacional. "No han tardado ni dos minutos", dice Cansado.

Despliegue

Según confirma la Junta de Extremadura, el Centro de Emergencias 112 ha recibido el aviso y ha activado Policía Local y efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Paralelamente, un particular ha llamado a la sala 091 de la Policía Nacional alertando de lo ocurrido y desde este cuerpo se han comisionado a dos patrullas.

Entre los rescatadores, los agentes y los sanitarios han subido la camilla en la que han posicionado al varón salvando el desnivel de la zona. La intervención se ha extendido durante más de media hora, según indica Cansado.

El varón accidentado ha agradecido tras salir de los primeros instantes en shock a sus rescatadores su labor. Lo ha hecho con gestos porque según informa uno de ellos, "el hombre es sordomudo".

Herido leve

Una vez fuera de riesgo comprobaron que "no presenta lesiones de gravedad", según dicen desde Policía Nacional. En concreto, desde el 112 Extremadura indican que la calificación de estas son "heridas leves". Estas estaban localizadas en la cabeza y las piernas.

Aun así, los efectivos del SES que se desplazaron al lugar, una unidad medicalizada de Emergencias (UME), lo han atendido en las inmediaciones y lo han trasladado al Hospital Universitario de Badajoz para realizarle un análisis más exhaustivo.

Un pescador con un pato en la zona en la que se ha producido el accidente de un hombre en el río Guadiana a su paso por Badajoz. / Jota Granado

Un fallecido en esa zona

Cabe recordar que hace 13 años y varios días que un militar destinado en la Base General Menacho de Badajoz falleció en este mismo enclave al tratar de salvar a dos piragüistas que cayeron al agua y fueron arrastrados también hasta el azud. Los tres participaban en una actividad del Club de Piragüismo de Badajoz del que eran miembros.

El fallecido apreció que una de esas personas estaba atrapada en el torbellino de agua que se crea en este salto del Guadiana y fue a intentar rescatarla sin éxito, ya que ambos tuvieron que ser rescatados y trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, donde el hombre falleció tras sufrir una parada cardiorespiratoria. El tercer piragüista también tuvo que ser rescatado. Los hechos ocurrieron también por la mañana el día 14 de abril de 2013.