Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal

Desde primera hora de la mañana Puerta de Palmas ha registrado un importante trasiego de personas para conmemorar un hecho de primer nivel, el V centenario de la boda real entre Carlos I de España y V de Alemania y la reina Isabel de Portugal.

La ciudad se suma a esta celebración, ya que fue la primera ciudad del país en acoger a la emperatriz. Nobles, aldeanos y tropas del reino de Castilla. Han llenado de un aire medieval este enclave pacense.

Una nutrida comitiva

"La princesa está en Badajoz, id a por ella". A esta orden ha partido la comitiva española al encuentro de la emperatriz. El arzobispo de Toledo, Alonso Fonseca, y el duque de Calabria, Fernando de Aragón, han encabezado este cortejo que ha ido en busca de Isabel de Portugal.

Isabel de Portugal, sobre una calesa, llega a Badajoz. / Jota Granado

Los castellanos han cruzado el puente de Palmas para recibir en el país a la emperatriz. Ella también venía acompañada por una representación de la corona lusa entre la que estaban sus hermanos. Juntos, portugueses y españoles, han vuelto a atravesar este puente para dar comienzo un sinfín de celebraciones y festejos en honor a Isabel de Portugal.

Recepción oficial

En la Puerta de Palmas se ha rememorado la recepción oficial que le dieron las autoridades locales aquel 1526. Lejos de ser una recreación histórica, la organización ha querido aclarar que se trata de una conmemoración, ya que algunos de los escenarios en los que se produjeron aquellos momentos cinco siglos atrás no existen.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y una amplia representación de la corporación municipal han recibido a la monarca en Puerta de Palmas. Junto a ellos centenares de pacenses han acompañado a este "hecho histórico que rememora un hecho histórico para la ciudad", ha definido Manuel Cienfuegos, presidente de la Asociación Amigos de Badajoz, organizadora junto con el Ayuntamiento de Badajoz del evento.

Micer de Luna lee a Isabel de Portugal unas palabras de su esposo, Carlos V, en Badajoz. / Jota Granado

Lo afirma porque poder recordar lo que ocurrió en la ciudad hace quinientos años supone todo un reto para los responsables del evento y también un hito para la memoria de la ciudad. Cienfuegos, subraya que se trata de "un acontecimiento más de la importancia que tuvo en el siglo XVI en la ciudad de Badajoz", recordando que "ha tenido mucho que intervenir en esa época y en otras muchas". Para él, esta cita supone "un punto de partida para darnos a conocer nuestra historia" y reivindicar que "tenemos una importancia en el escenario histórico de la península".

Además, destaca el valor simbólico de la recreación: "Es la reina, mujer de Carlos V, nada menos que el emperador, que estuvo aquí una semana antes de su boda". También pone en valor la implicación ciudadana: "Creo que hay expectación y que la gente va a responder; va a ser una cosa bonita".

Por su parte, el alcalde Ignacio Gragera ha dado la bienvenida institucional con un discurso cargado de simbolismo: "Majestad, Emperatriz, bienvenida a Badajoz", destacando el carácter de la localidad como "ciudad de frontera, de guerra, pero también de encuentro". Ha subrayado además la unión histórica que representa el evento: "Hoy, con su presencia y su matrimonio, Castilla y Portugal unen sus lazos a través del Guadiana y Puerta de Palmas".

Niños del colegio Enrique Iglesias de Badajoz danzan como ofrenda a la reina Isabel de Portugal. / Jota Granado

Actos de celebración

Para agasajar a la reina se han dispuesto gran número de actividades. Además de las ofrendas que han entregado miembros de la Asociación Boda Regia de Valencia de Alcántara en forma de dulces y bordados, un grupo de alumnos del colegio pacense Enrique Iglesias han danzado delante de la emperatriz. Marysol Sudón, actriz y recreadora, ha sido la encargada de enseñar este baile a los menores: "Nos mandaron la música y parte de los trajes desde Valencia de Alcántara. Me ha encantado trabajar con estos niños porque, además, han aprendido algo más de la historia de Badajoz", explica.

Los ciudadanos también han mostrado su honor a la joven que interpretaba a la monarca con vítores y lanzando confetis a su paso por las calles del Casco Antiguo. También se han recreado distintas escenas del día a día de la ciudad en distintos enclaves.

Una de las representaciones celebradas a lo largo del recorrido de la emperatriz Isabel de Portugal por las calles de Badajoz. / Jota Granado

El trayecto ha culminado en la Catedral Metropolitana de Badajoz en donde hace cinco siglos la reina fue recibida por el obispo de Palencia, don Pedro Gómez Sarmiento, que había sido obispo de Badajoz hasta meses antes. Para la ocasión hicieron sacar las reliquias de Santa Engracia y la reina las besa. En el interior, ora en la capilla mayor y se celebra un Te Deum. Para recordarlo, parte de la comitiva ha entrado en la sala Capitular del templo en donde ha terminado el evento.

La reina Isabel de Portugal en el claustro de la Catedral de Badajoz. / Jota Granado

Más de 2.000 personas

La respuesta de los vecinos ha sido muy buena, según indican desde la organización. Más de 2.000 personas han arropado a Isabel de Portugal. Además de pacenses, también ha habido visitantes de distintos puntos de la región y del país vecino.

Elena Sánchez Porro reside en Badajoz y es una de las personas que ha seguido con atención lo que ocurría en el entorno de Puerta de Palmas y en parte del recorrido y pone en valor esta actividad para difundir el pasado de la ciudad: "Me está pareciendo bien a nivel histórico, bueno recordar una fecha que nadie la conocía". Así, señalaba que este tipo de actos "da vida, da entretenimiento, da cultura y da dinero".

Los pacenses han llenado las calles del Casco Antiguo de Badajoz por las que ha pasado la comitiva de la reina Isabel de Portugal. / Jota Granado

Como ella, Antonio Vilches, también seguía con atención lo que ocurría en la calle Santa Lucía y coincidía en lo acertada de esta iniciativa: "Me ha sorprendido porque es la primera vez que se hace un evento de ese tipo y están muy bien caracterizados todos los personajes, me parece muy bien. Muy bonito". Este momento que se ha recordado en la mañana de este domingo era totalmente desconocido para Vilches: "No lo conocía. No sabía que estuvo por aquí una semana".

Este pacense lamenta que este tipo de acontecimientos no aparezcan en los libros de Historia en el colegio y "pasen completamente desapercibidos". Por ello, cree que eventos como estos son más que necesarios para el bien colectivo: "Me imagino que los niños y los jóvenes que lo hayan visto esto ya no se les va a olvidar. Me parece muy bien".

"Esto calará"

Este era uno de los objetivos que se trazaron desde Amigos de Badajoz, "traer al presente acontecimientos históricos que desconoce la ciudad" para poder reconectar con el pasado, asevera Carmen Corchero, coordinadora del evento. En este sentido, subraya que "estos actos están en sintonía con los objetivos de la red Carlos V", una red "con mucha importancia no solamente en España, sino en Europa" y añade que celebraciones como esta también "nos ponen en el mapa de la red Carlos V".

Corchero recalca, sobre todo, el valor histórico del episodio que se conmemora: "La alianza con estas bodas entre Isabel de Portugal y el emperador Carlos V supuso para Badajoz un periodo de paz". La ciudad, anteriormente, "había estado siempre asediada por muchas guerras". Por ello, considera que la recreación tiene un significado especial, ya que "no solamente lo que supuso para los ciudadanos en aquella época, también marcó una etapa de tranquilidad con Portugal".

Desde una perspectiva actual, insiste en la necesidad de acercar estos hechos a la ciudadanía: "Esto nos trae a nuestro presente esa realidad histórica que desconocemos" y lo convierte en "un motivo de fiesta, de ilusión". De hecho, destaca la implicación social que se ha generado: "Mucha gente de nuestro entorno se ha preparado los trajes" y otros muchos se han implicado decorando sus balcones.

Finalmente, aunque reconoce que "hemos abordado una empresa muy ambiciosa, partiendo desde cero", se muestra convencida de su impacto: "Creo que esto calará", ya que el propósito es claro: "Intentar que algo le llegue a la gente porque hemos puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión durante los últimos cuatro meses". Estos meses han sido suficientes para conseguir volver al pasado y rememorar un momento glorioso para Badajoz.