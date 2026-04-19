La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales

El Casco Antiguo de Badajoz vive un nuevo ciclo de transformación impulsado, también, por la inversión privada. Promotoras y constructoras locales ponen el foco en la rehabilitación y construcción de viviendas en el centro histórico, atraídas por una demanda creciente y unos precios que, en algunos casos, igualan a los de segunda mano en otras zonas de la ciudad.

Uno de los ejemplos más recientes es el proyecto que desarrolla Inmoguadiana Ciudad en la calle Arco Agüero o el que Green House 7 ejecuta ya en la calle Santo Domingo. Los profesionales de la construcción y las maquinarias tienen especial presencia en las calles del casco histórico los últimos tiempos algo que se traduce en más rehabilitación de la zona y más habitantes que pueden dar más vida.

12 viviendas con piscina comunitaria en Arco Agüero

Uno de esos proyectos es "el edificio Andrea que consta de 12 viviendas. Son 10 viviendas de una habitación, de entre 30 y 50 metros, y dos viviendas de dos dormitorios de unos 60 metros", explica Jesús Flores Pinilla, gerente de Inmoguadiana Ciudad. Se trata de una promoción que introduce elementos poco habituales en el casco histórico: "En el mismo edificio ponemos ascensor y piscina, algo que no se suele ver en el Casco Antiguo".

La apuesta responde a una tendencia clara del mercado. "Hay muchísima gente que se está tirando para esta zona, tanto para invertir como para vivir", explica Flores Pinilla, quien añade que "la obra nueva se está vendiendo prácticamente a precio de segunda mano". En apenas unas semanas, el interés ha sido notable: "Han llamado 33 personas y llevamos ya cuatro viviendas reservadas".

Edificio que Inmoguadiana Ciudad va a rehabilitar y convertir en el edificio Andrea en la calle Arco Agüero de Badajoz. / J. H.

El objetivo de esta promotora pasa por facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. "Lo que proponemos es construir a un precio bastante económico para solucionar el problema que hay de viviendas en Badajoz", afirma. En este sentido, subraya que el mercado actual dificulta la compra: "Una vivienda que necesite reforma ya está por encima de 100.000 euros".

No obstante, el desarrollo de estos proyectos no está exento de obstáculos. El propio Flores Pinilla reconoce que su proyecto no quieren que se demore mucho porque cuentan con un factor en contra, el encarecimiento de materiales: "Se prevé que los materiales de construcción suban hasta un 40% este año".

Promociones de pequeño tamaño

Otra de las empresas que ha decidido apostar por el centro histórico es Green House 7. Su gerente, Vanesa Pozo, confirma que el interés por esta zona ha crecido en los últimos años: "El Casco Antiguo lo demanda, sobre todo, gente de Badajoz y aquellos que trabajan en el centro".

Imagen de la construcción que está desarrollando una promoción Green House 7 en la calle Santo Domingo de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Actualmente, la firma desarrolla una promoción en la calle Santo Domingo. "Son ocho viviendas de unos 60 metros, con dos dormitorios y dos baños", explica Pozo. Los proyectos que suelen acometer en su empresa tienen un denominador común, son de pequeña escala: "Hacemos siempre promociones pequeñitas, una al año o máximo dos".

Un trabajo previo muy intenso

El proceso, sin embargo, es largo y complejo. "Empezamos a estudiarlo hace dos años porque en el Casco Antiguo tienes que tener muy clara la normativa y contar con arqueología", señala. Aun así, la demanda existe: "Tenemos dos viviendas reservadas y una lista bastante grande de interesados", explica la gerente de Green House 7.

Desde el punto de vista constructivo, la rehabilitación sigue siendo clave en esta zona. Así lo explica Noel Barrena, gerente de La Casa y el Árbol, una empresa especializada en este ámbito. "Estamos haciendo seis viviendas en Meléndez Valdés número 5 y doce en Arias Montano número 14", detalla, además de enumerar múltiples intervenciones ya ejecutadas en el centro histórico de la ciudad.

Algunas dificultades

Barrena subraya que la apuesta por el Casco Antiguo responde a su especialización: "Estamos especializados en la rehabilitación y el único sitio donde se rehabilita, sobre todo, es este barrio". Sin embargo, advierte de un posible cambio de tendencia: "Estamos perdiendo el interés por las demoras administrativas. Tardan un año y algo en darte un permiso".

Entre las principales dificultades, menciona los costes y los tiempos asociados a la arqueología: "Tienes que hacer arqueología, que dura seis meses y tienes que pagar tú mismo", así como problemas logísticos: "El acceso no tiene muchas facilidades. No es cómodo para hacer rehabilitación".

Dos obreros salen de la mítica Librería Ibérica que la empresa La Casa y el Árbol está rehabilitando en la calle Meléndez Valdés de Badajoz. / J. H.

Pese a todo, el interés del sector privado sigue siendo evidente. Las promociones se multiplican, adaptándose a distintos perfiles de comprador. "El perfil es de todo tipo, no hay uno específico", apunta Barrena. Igual de variable es la demanda que varía según la ubicación dentro del propio casco histórico.

"Cuando el ayuntamiento regenera la parte privada responde"

A este impulso también se ha referido el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, en declaraciones a este medio quien ha puesto en valor la relación directa entre la actuación pública y la respuesta del sector privado. "Siempre decimos que cuando actúa el ayuntamiento y regenera o mejora una calle, la parte privada responde", asegura.

El concejal asegura que el Casco Antiguo tiene mucho atractivo para la gente y, en este sentido, destaca la evolución demográfica reciente: "El año pasado ha sido el barrio en el que más ha aumentado la población". Para Urueña, el proceso de transformación responde a un esfuerzo compartido: "El Ayuntamiento puede hacer una parte y el resto lo tiene que hacer la sociedad privada o la sociedad civil".

Del mismo modo, señala que la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) "hace su parte en las zonas en las que la empresa privada no quería entrar", aunque aprecia un cambio de tendencia y asevera que "cada vez están entrando más". Eso se traduce, según Urueña, en una imagen que se puede apreciar dando un paseo por el barrio: "Cada vez hay más rehabilitaciones, se están haciendo más viviendas nuevas y esto va a continuar", asegura.

No obstante, reconoce las dificultades señaladas por los promotores. "Es verdad que hay limitaciones en cuanto a los trámites administrativos, la burocracia o los permisos, y que estamos en una zona con especiales protecciones por su historia", explica. Aun así, recuerda que existen incentivos: "El ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), está bonificado al 95%, y eso es un coste importante". Sobre la cuestión arqueológica, admite que "retrasa las obras, las encarece y genera cierta incertidumbre", aunque avanza medidas para facilitar los procesos: "Hemos incorporado un arqueólogo en el Consorcio del Casco Antiguo para asesorar, sobre todo en autopromoción".

Con todo, el concejal se muestra optimista sobre el futuro del barrio: "Esa unión entre lo público y lo privado va a hacer que siga creciendo en viviendas, en población y, en definitiva, en vida".

En conjunto, la inversión privada se consolida como uno de los motores de la recuperación del Casco Antiguo de Badajoz. Nuevas viviendas, rehabilitación de edificios históricos y precios más competitivos están atrayendo a compradores e inversores.