"Casi le rozaba el brazo": cae una bola de la Puerta de Pilar y desata el pánico en Badajoz

La madrugada de este domingo dejó un suceso alarmante en pleno centro de Badajoz, cuando una de las esferas decorativas de Puerta Pilar, en concreto la bola central, se desprendió y cayó a escasos metros de varios viandantes.

No es la primera vez que ocurre algo similar y los testigos aseguran que pudo ser a causa de un episodio vandálico. Si esto se confirmara, se repetiría lo que ya ocurrió en 2017 cuando varios jóvenes desprendieron parte de la cornisa de este monumento y también una de las bolas ornamentales que la culminan.

"Casi le rozaba el brazo"

Jesús Gumiel, testigo directo de los hechos, relata que "a las doce y media de la noche de ayer sábado, iba pasando con mi mujer por Puerta Pilar, y justo en ese momento que lo iba a cruzar, vemos un grupo de personas, unas ocho o diez personas que tenían allí un revuelo". Según explica, una mujer aseguraba que instantes antes la bola de mármol "había caído y casi le rozaba el brazo". Este elemento se desprendió de varios metros de altura y fue a caer sobre el puente de madera que salva la fuente del parque de Los Cañones.

El impacto dejó evidencias visibles en el suelo. "Se veían los destrozos y cómo la bola había rodado incluso", afirma Gumiel. La sospecha que tenían algunos de los presentes eran claras y su origen podía estar en un acto vandálico: "Decían que alguien la había tirado desde arriba y habían visto cómo bajaban por la parte trasera del monumento unos chavales que salían corriendo".

"Hubiera sucedido una desgracia"

La gravedad del incidente es clara en su testimonio: "La bola, si llega a caerle encima a la persona, hubiera sucedido la desgracia. El impacto hubiera sido fatal". Gumiel no duda en calificar lo ocurrido como "un percance enorme, muy grave", señalando además el temor generado entre los presentes: "Me invita a que jamás vuelva a pasar por debajo de esa puerta ante el riesgo evidente que existe".

El testigo también pone el foco en la seguridad del monumento y la necesidad de medidas preventivas. "Esas bolas tendrían que estar protegidas", subraya, añadiendo que "toda esa zona por la parte trasera tendría que tener una protección para impedir que pueda alguien subir y lanzar piezas a los transeúntes". Una opinión que, según indica, compartían muchos de los allí presentes, "estábamos totalmente asombrados de que esa bola estuviera suelta y con facilidad".

Jesús Gumiel reclama por tanto que el acceso a la parte superior, que se posiciona sobre la bóveda de esta puerta histórica, estuviera protegida para que nadie pudiese acceder.

Un suceso que se repite

Este suceso no es un hecho aislado en el entorno de la Puerta de Pilar. Ya en 2017, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz denunció diversos daños provocados por actos vandálicos en este mismo enclave, como la rotura de dos cornisas del monumento del siglo XVII y el deterioro de un bolardo. El colectivo alertó entonces de la reiteración de conductas incívicas, incluyendo botellones, y criticó la falta de actuación municipal para proteger y conservar adecuadamente el espacio.

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Aunque en esta ocasión no se han registrado heridos, lo ocurrido ha reavivado la preocupación sobre la seguridad y el estado de conservación de un punto muy emblemático y un lugar con mucho tránsito de la ciudad.