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Formación

Los Santos de Maimona se convierte en el epicentro del emprendimiento transfronterizo el 8 de mayo

La Fundación Maimona detalla el programa de la masterclass 'Emprender con cabeza y corazón', una cita para impulsar proyectos con propósito y arraigo en la región Euroace

Cartel de la masterclass.

Cartel de la masterclass. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Fundación Maimona ha concretado la hoja de ruta para la jornada "Emprender con cabeza y corazón en la Euroace", que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo de 2026. El evento, bajo la premisa de que "decidir quedarse también es emprender" , se desarrollará entre las 09.30 y las 14.30 horas en Los Santos de Maimona. Esta iniciativa forma parte del proyecto Efes Impact, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal.

Experiencias con impacto

La jornada comenzará con la recepción de los participantes y una bienvenida institucional a las 10.00 horas. Tras la apertura, se llevará a cabo una microponencia que analizará la realidad actual de los proyectos con impacto social en el territorio de la Euroace. Posteriormente, a las 10.30 horas, se abrirá una mesa de experiencias donde diversos emprendedores de la región compartirán sus aprendizajes y modelos de negocio.

Mesas temáticas y mentorización

El núcleo práctico del encuentro tendrá lugar entre las 11.45 y las 13.45 horas con la activación de mesas temáticas acompañadas por mentores. En estos espacios de trabajo se abordarán retos críticos para el sector, tales como: La viabilidad económica de los proyectos sociales, el desarrollo de un emprendimiento inclusivo, estrategias para decidir quedarse en el territorio y fijar población, vías de cooperación entre Extremadura y Portugal o la metodología para crear empresas desde el propósito.

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Cierre y creación de redes

Para finalizar el evento, entre las 14.00 y las 15.00 horas, se celebrará una comida de networking. Este espacio busca consolidar el ecosistema de emprendimiento social de la zona, permitiendo a los asistentes establecer alianzas estratégicas en un entorno informal. La inscripción para la actividad es necesaria y puede realizarse a través del código QR habilitado en la cartelería oficial.

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