Comercio local
Almendralejo impulsa las compras locales para la Romería de San Marcos con 5.000 pañoletas rojas de regalo
La Concejalía de Comercio busca dinamizar las compras de proximidad con la campaña de la Romería de San Marcos, que incluye banderolas y un vídeo promocional
El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una nueva campaña para dinamizar las compras de proximidad con motivo de la Romería de San Marcos. Bajo el lema “Tu Romería empieza en tu comercio local”, se repartirán un total de 5.000 pañoletas rojas bordadas con la imagen del santo entre los vecinos que realicen sus compras en los establecimientos adheridos. La iniciativa ha sido presentada por la concejala Josefina Barragán, quien ha destacado la importancia de vincular tradición y economía local en una de las festividades más señaladas de la ciudad.
La campaña comenzará este martes y se prolongará hasta el próximo viernes o hasta agotar existencias. Durante estos días, los clientes podrán obtener gratuitamente una de estas pañoletas al realizar sus compras tanto en los comercios participantes como en los puestos de la Plaza del Mercado.
Además, la ciudad ya luce una ambientación especial con la instalación de banderolas en las calles del centro, similares a las de Semana Santa, que anuncian la campaña y contribuyen a crear ambiente festivo. A ello se sumará un vídeo promocional en redes sociales para animar a los romeros a completar su vestimenta tradicional apostando por el comercio local.
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