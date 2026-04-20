En Badajoz la regularización de migrantes arranca sin colas, con muchas citas previas y esperanza en más de mil personas

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ha comenzado y Badajoz es uno de los tres puntos de la región en los que se pueden tramitar las solicitudes. Concretamente, dos oficinas de Correos (en el paseo de San Francisco y en la avenida Ricardo Carapeto) y en la sede de la Seguridad Social han comenzado a atender a los migrantes que se encuentran en situación irregular.

Desde el 20 de abril hasta el 30 de junio estará vigente este proceso. La jornada ha comenzado en la ciudad con buena afluencia, sin colas, pero con un goteo constante de usuarios, en su mayoría para solicitar información.

Cita cada 20 minutos

En la sede principal de Correos en la capital pacense, ubicada en el paseo de San Francisco, han sido varios los que en horario de mañana han acudido para reclamar toda la información necesaria para poder tramitar la solicitud de regularización. Según ha informado Lourdes González Esteban, jefa de Correos del sector de Badajoz, programadas han sido 20 citas previas, aunque reconoce que el número podría aumentar si llegaban más personas en los momentos sin cubrir las citas.

Estos números irán en aumento los próximos días, de este modo, desde la Asociación Migrante Obrera Extremadura, su presidente, Alejandro Peña, indica que sus estimaciones van en esa línea: "Tenemos calculado alrededor de 30 o 40 citas por día", explica Peña, dentro de un plazo que se extiende hasta el 30 de junio.

Alejandro Peña, presidente Asociación Migrante Obrera de Extremadura. / J. H.

Peña describe el momento como un punto de inflexión: "Lo vemos con la mayor esperanza de abrirse las puertas a tener una documentación, a estar regular en España, poder tener un trabajo en condiciones". Él y el colectivo que encabeza orienta a todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular: "Estoy recibiendo alrededor de 100 o 200 personas diarias. Es una locura", reconoce. Asimismo, detalla que el acompañamiento se realiza en gran parte a través de grupos de mensajería y asesoramiento personalizado.

1.100 migrantes sin regularizar en Badajoz

En términos globales, esta asociación estima que en la provincia podrían beneficiarse unas 2.000 personas de este proceso de regularización, de las cuales entre 1.000 y 1.100 residen en la capital pacense. Esto supone más de un 30% del total regional, en donde se espera que serán unos 3.000 migrantes podrían entrar en esta fase.

Muchos de ellos han pedido cita los primeros días para solicitar información sobre la documentación a presentar y los trámites que seguir. Lo han hecho así para tener tiempo suficiente de reclamar los informes precisos.

Historias detrás de los números

Entre quienes han acudido en este primer día está Carlos Caballero, brasileño de 30 años, que lleva tres en España junto a su pareja y sus dos hijas. Su relato resume el sentir general: "Es una gran oportunidad para poder tener un contrato de trabajo y para poder estar aquí legalmente".

Aunque han logrado salir adelante con empleos informales, cuidando a personas mayores, insiste en la necesidad de estabilidad: "El contrato de trabajo nos hará estar aquí más tranquilos y para poder estar legalmente".

Carlos Caballero, brasileño de 30 años, con los pasaportes de su familia en la mano. / J. H.

La preparación previa ha sido clave en su caso: "Me dio tiempo de preparar toda la documentación tranquilamente". Aun así, reconoce los nervios iniciales: "Al comienzo un poco nervioso, pero ya al informarme, un poco más tranquilo".

"Ser migrante no es ser delincuente"

El proceso también se enfrenta al ruido generado por bulos y discursos contrarios. Alejandro Peña responde con contundencia: "Hay que ser humanos. Los españoles también han sido inmigrantes". Asimismo, rechaza una de las críticas más persistentes, el efecto llamada.

Frente a las narrativas negativas, recalca: "Ser migrante no es ser delincuente, es querer buscar un futuro mejor". Y añade que los casos asociados a delincuencia "pueden ser un 2% o un 3%, no tiene nada que ver con el relato".

Regularizar para contribuir

La regularización no solo implica derechos, sino también deberes. "Todo derecho conlleva un deber", recuerda Peña, subrayando que las personas regularizadas pasarán a contribuir con impuestos, cotizaciones y al sistema de bienestar.

Hasta la fecha, Carlos Caballero y su familia, formada por su esposa y dos hijas, no han podido tener un contrato legal, lo que ha hecho que tampoco aportaran ningún impuesto. Su voluntad es poder hacerlo: "Esa es la intención, contribuir y estar aquí legalmente".

Vidas que buscan estabilidad

Otro testimonio es el de Alexander Bécquer, quien llegó hace un año por motivos familiares. "Vine por una situación de fuerza mayor de mis hijos que habían venido hace 8 años con su mamá. Ella enfermó lamentablemente de un cáncer y tengo un hijo con deficiencia visual", relata. Estas problemáticas hicieron que Bécquer llegara para hacerse cargo de ellos.

Alexander Bécquer, migrante, en la oficina de Correos del paseo de San Francisco de Badajoz. / J. H.

La apertura de este proceso llega para él con mucha alegría: "Me siento muy afortunado de que se haya abierto porque me da la posibilidad de poder establecerme aquí y ayudarlos de la mejor manera". A lo largo de este tiempo, su trayectoria ha sido sinónimo de adaptación forzada: "He trabajado de cosas, para mí, inimaginables: reparación de tejados, agricultura o apicultura", enumera.

Su valoración del proceso es totalmente positiva: "Me parece un proceso bastante transparente, democrático, justo, solidario".

Correos, pieza clave del proceso

La operativa está siendo canalizada a través de oficinas habilitadas para la ocasión mencionadas anteriormente, donde se gestiona la documentación con cita previa. La responsable provincial de Correos explica que el sistema permite "tener una planificación y poner los refuerzos oportunos". Esta empresa pública ha abierto en dos de sus oficinas puntos de tramitación de expedientes para la regularización y su responsable en la provincia asegura que está siendo fluido: "Se está desarrollando dentro de toda la normalidad".

Las citas, programadas cada 20 minutos, han registrado un alto compromiso: "No nos ha fallado nadie".

Lourdes González Esteban, jefa de Correos del sector de Badajoz. / J. H.

Un proceso histórico con impacto local

No es la primera regularización en España, sería la sexta desde 1986, pero sí una de las más esperadas. Según las asociaciones, responde tanto a una demanda social como a necesidades del mercado laboral del país. "Hay falta de mano de obra en ciertos sectores", apunta Peña, convencido de que el proceso "beneficiará a España".

Mientras tanto, en Badajoz, cientos de historias comienzan a encauzarse hacia un mismo objetivo: dejar atrás la incertidumbre. Como resume Caballero, con sencillez: "Estar legal te da toda la tranquilidad".