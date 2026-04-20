La caída de la bola ornamental en Puerta Pilar obliga a cerrar el paso por precaución en Badajoz

Como ya adelantó La Crónica de Badajoz, la caída de una de las esferas decorativas de Puerta Pilar, en concreto la bola central, puso en alerta al centro de Badajoz durante la madrugada de este domingo. La pieza se desprendió y cayó a escasos metros de varios viandantes, en un suceso que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Los testigos relataron que el impacto dejó señales evidentes en la zona. "Se veían los destrozos y cómo la bola había rodado incluso", afirmó Jesús Gumiel, una de las personas que se encontraban allí. "Decían que alguien la había tirado desde arriba y habían visto cómo bajaban por la parte trasera del monumento unos chavales que salían corriendo", señalaron otros testigos.

No es la primera vez que ocurre un episodio similar en este monumento. Si se confirmara el origen vandálico, se repetiría lo sucedido en 2017, cuando varios jóvenes desprendieron parte de la cornisa de Puerta Pilar y también una de las bolas ornamentales que coronan la estructura.

El Ayuntamiento de Badajoz ha actuado esta mañana tras revisar el estado del monumento. Fuentes municipales han indicado que "el servicio de mantenimiento de fortificaciones ha realizado las comprobaciones este lunes y se ha procedido al cierre del paso por precaución. Se ha detectado que una de las bolas restantes, previsiblemente, ha sido movida y se procederá a su fijación. En cuanto a lo sucedido, según los testigos se trata de un acto vandálico".

Con esta decisión, el paso ha quedado cerrado de forma preventiva mientras se asegura la zona y se fija la pieza que presenta riesgo.

La investigación sobre lo ocurrido sigue ahora en manos de la Policía Nacional.