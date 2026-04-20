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Tras siete años

Contempopránea regresa por su 30 aniversario a Alburquerque

El festival, con formato reducido, se celebrará los días 21 y 22 de agosto en el entorno del Castillo de Luna

El público en las laderas del Castillo de Luna durante una edición del Festival Contempopránea en Alburquerque.

El público en las laderas del Castillo de Luna durante una edición del Festival Contempopránea en Alburquerque. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El festival Contempopránea vuelve siete años después a su localidad de origen, donde se celebrará los días 21 y 22 de agosto con un formato reducido y adaptado al entorno monumental del Castillo de Luna y bajo la denominación CPOP Alburquerque, para conmemorar su 30 aniversario en los baluartes de la cara norte de la fortaleza.

Un espacio de aforo limitado que busca recuperar la esencia íntima y el encanto que definieron al proyecto desde su nacimiento en 1996, según informa Efe.

Su director, Agustín Fuentes, plantea este retorno como una propuesta adaptada a la realidad actual de la industria. "Frente al modelo de macrofestivales, esta edición apuesta por un encuentro cercano que combina artistas fundamentales con bandas emergentes de la escena indie nacional", ha dicho Fuentes.

Ha aclarado que "el regreso a Alburquerque no pretende reproducir lo que fue, sino recuperar lo que significaba. Un evento más pequeño, más cercano y más fiel a su esencia. El indie volverá a sonar en el Castillo de Luna y lo hará como empezó, desde lo pequeño, desde lo cercano, desde lo verdadero".

La organización mantendrá una estructura dual para atender las distintas exigencias del sector y el público.

Sigue en Don Benito

Mientras que Alburquerque acogerá esta cita especial y patrimonial en agosto, Don Benito celebrará la edición principal los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones de Feval.

Este segundo formato contará con una capacidad para 6.000 personas y un cartel orientado a la escala logística y comercial de los eventos de gran formato.

La vuelta del festival ha sido recibida con optimismo por las formaciones políticas de la localidad. IPAL Independientes por Alburquerque ha destacado el trabajo conjunto para recuperar un evento que otorga identidad al municipio, mientras que el Partido Popular ha subrayado el valor simbólico de reactivar la actividad cultural en el entorno del castillo.

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Con este movimiento, Contempopránea inicia una nueva etapa que asume los cambios del sector musical sin renunciar a la autenticidad y cercanía que lo convirtieron en un referente del pop nacional.

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