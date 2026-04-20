Decenas de mayores descubren "Badajoz a vista de pato"

El río Guadiana se ha convertido en escenario de una experiencia inédita para decenas de mayores de Badajoz. Gracias a una actividad impulsada por la Universidad de Mayores de Extremadura y el Club Piragüismo Extremadura, cerca de 60 participantes han podido navegar en embarcaciones tipo barco dragón, descubriendo la ciudad desde una perspectiva completamente diferente.

El director de la institución, José María Corrales, resume el impacto de la actividad con claridad: "Alguien lo describía con una sola palabra: increíble". Y no es para menos. La iniciativa, planteada inicialmente con cautela, ha superado todas las expectativas. "Cuando el SAFYDE nos hizo una propuesta de que los mayores también pudieran participar de esta experiencia, dijimos, 'Bueno, a ver cómo responden.' Y la verdad que han respondido con un montón de turnos", explica.

José María Corrales, director de la Universidad de Mayores. / Jota Granado

La propuesta no solo ha tenido una gran acogida, sino que abre la puerta a su extensión en otras ciudades extremeñas. "Se habían hecho dos turnos de 30 para hoy y la idea es que además la experiencia se pueda repetir en otras ciudades", añade Corrales, satisfecho con la implicación de un alumnado que siempre responde.

El Guadiana, como nunca antes

Desde el agua, Badajoz se transforma. La actividad permite contemplar enclaves emblemáticos mientras se navega en un entorno natural privilegiado. "Es genial poder navegar por el río, ir descubriendo esa vegetación y esa fauna desde el agua", subraya el director.

La experiencia va más allá de lo visual. "Ver la alcazaba, el fuerte de San Cristóbal, las antiguas canteras, ha sido muy bonito", describe Corrales, destacando además el contacto con la fauna: aves, patos o incluso escenas de cría que sorprenden a los participantes.

Belén Rey, presidenta y entrenadora del Club Piragüismo Extremadura, incide en su carácter accesible: "Es una actividad que no necesita ningún conocimiento previo" y que permite disfrutar del entorno de forma segura. Además, resalta uno de los grandes atractivos: "La gente siempre sale muy contenta porque no se esperan que desde el río se vea la ciudad así". Ella asegura que es: "Ver Badajoz a vista de pato".

Testimonios que reflejan emoción y bienestar

Entre los participantes, la sensación general es de entusiasmo. Luis Merchán, de 77 años, no duda en recomendar la experiencia: "No me preguntes si me ha gustado, sino si voy a repetir".

Para él, el paseo por el Guadiana ha tenido incluso un efecto terapéutico. "Muchas veces me quedaba mirando el agua y perdía la noción del tiempo", afirma.

Luis Merchán, participante en la actividad de piragüismo organizada por la Universidad de Mayores. / Jota Granado

También Visitación Machado, de 68 años, coincide en señalar la accesibilidad de la actividad: "No hace falta una gran preparación física". En su caso, lo más destacable ha sido la vivencia colectiva y dinámica: "Como vamos mucha gente y unimos la fuerza, se lo recomendaría a todo el mundo".

Pero si hay algo que une a todos los testimonios es la sorpresa ante una ciudad redescubierta. "El punto de vista es diferente, no se puede explicar", reconoce Machado.

Visitación Machado, participante en la actividad de piragüismo en el río Guadiana. / Jota Granado

Más que ocio, una forma de vida activa

La actividad forma parte de una estrategia más amplia de envejecimiento activo impulsada por la Universidad de Mayores. Con más de 4.000 alumnos en Extremadura, el programa apuesta por propuestas culturales, educativas y también deportivas. "Cada vez que se diseña algo ellos responden", destaca Corrales, poniendo en valor el compromiso de este colectivo.

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La experiencia en el Guadiana no solo ha sido un éxito puntual, sino que se perfila como un modelo a replicar. Naturaleza, patrimonio y bienestar se combinan en una actividad que ha dejado huella.