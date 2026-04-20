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Controlado el incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz)

El incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas

Imagen del incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz).

Imagen del incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz). / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El incendio forestal declarado este lunes, día 20, en Calamonte (Badajoz) se encuentra ya controlado y en nivel cero (sin peligro para la población ni para bienes).

Cabe recordar que el incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas.

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No obstante, a estas horas el fuego, en cuya extinción trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz, ya ha sido controlado, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

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