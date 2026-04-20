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Iniciativa de la ONCE

Un desayuno a ciegas en Don Benito visibiliza la discapacidad visual

Representantes institucionales y sociales participan en una experiencia sensorial organizada por la ONCE para comprender las barreras diarias a las que se enfrentan las personas con ceguera

Autoridades participan en un desayuno a ciegas organizado por la ONCE en Don Benito.

Autoridades participan en un desayuno a ciegas organizado por la ONCE en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

No saber quién se sienta a tu lado, no distinguir qué tienes en el plato o no acertar al servir un vaso de agua. Lo que para la mayoría es un gesto automático se convierte en un reto cuando desaparece la vista. Esa es la experiencia que han tenido la oportunidad de vivir este lunes representantes institucionales y sociales de las Vegas Altas durante un desayuno a ciegas organizado por la ONCE en Don Benito.

La actividad, celebrada en el Hotel Tierra, se enmarca en la Semana del Grupo Social ONCE en Extremadura, que se desarrolla hasta el 25 de abril con distintas propuestas culturales, educativas y de sensibilización en varias localidades de la comarca.

Con los ojos cubiertos por antifaces, los participantes han tenido que desenvolverse sin referencias visuales en un entorno cotidiano. Antes incluso de empezar a comer, han tenido que localizar su asiento, orientarse en la mesa o identificar a las personas con las que compartían el desayuno. «Lo primero que te encuentras es que no sabes quién hay en tu mesa», explica el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz. A partir de ahí, la experiencia obliga a interactuar y a apoyarse en otros sentidos para avanzar.

Solidaridad social

El objetivo es claro y ese no es otro que generar empatía. «Queremos que la gente se ponga en el lugar de las personas ciegas y entienda las dificultades con las que nos encontramos diariamente», señala Ortiz, quien recuerda que la organización lleva décadas trabajando gracias a la solidaridad social.

Durante la actividad, técnicos de rehabilitación han guiado a los asistentes con pautas básicas que forman parte del día a día de las personas con discapacidad visual. Desde cómo localizar los cubiertos hasta cómo servir líquidos sin derramarlos. En este sentido, el técnico Guillermo Herrera explica que uno de los errores más habituales es intentar coger directamente un vaso sin tener referencias. «La gente no controla la distancia y lo tira», indica. Para evitarlo, se enseñan técnicas como el rastreo con la mano sobre la mesa o apoyar la botella en el filo del vaso. También se introducen pequeños recursos, como comprobar con el tacto el nivel del líquido o seguir un orden para ubicar los elementos. «Son habilidades que permiten a las personas con discapacidad visual ganar autonomía en su vida diaria», añade.

La experiencia, además, busca ser positiva. Aunque alguna persona puede sentirse incómoda al principio, la mayoría de participantes termina la actividad con una sensación de aprendizaje. «Intentamos que sea gratificante, no traumatizante», apunta Ortiz.

Segunda edición

No es la primera vez que la ONCE impulsa este tipo de iniciativas en la zona. En Don Benito y Villanueva ya se desarrolló una actividad similar hace unos años, con buena acogida. Y es que quienes participan coinciden en que cambia su percepción. Lo cotidiano deja de ser sencillo y cada gesto requiere atención. Desde encontrar el plato hasta llevarse la comida a la boca, todo implica una dificultad añadida para quienes lo experimentan.

Más allá de la vivencia individual, la iniciativa también pretende mandar un mensaje colectivo: la necesidad de tener en cuenta a las personas con discapacidad en todos los ámbitos. «Nadie está exento de lo que le pueda pasar», recuerda Ortiz.

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El desayuno a ciegas es solo una de las propuestas incluidas en la programación de la Semana del Grupo Social ONCE, que continuará en los próximos días con acciones en centros educativos, experiencias de movilidad y actuaciones culturales en distintas localidades, según detallan desde la entidad en nota de prensa.

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