Fondos europeos
La Diputación de Badajoz presenta en Las Palmas sus iniciativas de adaptación al cambio climático en zonas rurales
La institución provincial participa en la Red de Autoridades Ambientales para coordinar la gestión de fondos europeos y reforzar la resiliencia del territorio extremeño
La Crónica de Badajoz
La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha tenido una presencia destacada en Las Palmas de Gran Canaria durante la celebración de dos encuentros clave de la Red de Autoridades Ambientales (RAA). La delegación pacense participó en la 49ª Jornada Temática sobre Adaptación al Cambio Climático y en la 56ª Reunión Plenaria de este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Resiliencia en el mundo rural
La institución estuvo representada por el diputado del área, Raúl Jareño, y la técnica de Innovación y ODS, Sara Tena. Durante la jornada temática, Tena intervino como ponente para exponer los trabajos que la Diputación desarrolla para reforzar la resiliencia de los municipios rurales frente a los impactos climáticos.
El foro, que contó con representantes de administraciones estatales, autonómicas y de la Comisión Europea, permitió analizar el marco estratégico de adaptación y la financiación europea disponible para proyectos piloto en diversas regiones de España.
Fondos europeos y retos compartidos
En la reunión plenaria, la representación provincial participó en un diálogo directo con responsables de la Comisión Europea sobre los nuevos retos en materia de energía y medioambiente. La Red de Autoridades Ambientales se consolida así como el principal foro técnico para la coordinación entre las políticas ambientales y la gestión de los Fondos Estructurales en el país.
Este espacio de trabajo conjunto permitió identificar líneas prioritarias y compartir soluciones ante desafíos comunes, reafirmando el compromiso de la Diputación con la integración de criterios ambientales en la planificación estratégica del territorio.
Innovación en almacenamiento energético
Como parte de la agenda oficial, los asistentes visitaron la central hidroeléctrica reversible Soria-Chira. Esta infraestructura es considerada esencial para el modelo energético de Canarias, ya que permite almacenar el excedente de energía renovable para su uso en momentos de alta demanda.
La participación activa en estos foros nacionales posiciona a la Diputación de Badajoz como una administración de referencia en transición energética, enfocada siempre en buscar soluciones adaptadas a las particularidades de los municipios rurales de Extremadura.
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