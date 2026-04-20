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Atraco

Un encapuchado asalta de madrugada la gasolinera de Gévora en Badajoz y huye con dinero en efectivo

El negocio, situado en la carretera N-523, cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes están siendo analizadas por los investigadores

Imagen de archivo de la gasolinera en la que se ha cometido el robo.

Imagen de archivo de la gasolinera en la que se ha cometido el robo. / Cedida

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Según ha podido saber este diario, un hombre ha atracado a punta de pistola la estación de servicio Moeve de Gévora, en un suceso ocurrido este lunes en torno a las seis de la mañana.

El robo se ha producido en la gasolinera situada en la carretera N-523, en el término de esta pedanía de Badajoz. De acuerdo con la información recabada, el asaltante se llevó dinero en efectivo, aunque por el momento no ha trascendido la cantidad exacta sustraída.

Las primeras pesquisas apuntan a que dos personas habrían llegado al lugar en un coche. Una de ellas se habría bajado del vehículo y, tras amenazar con una pistola, habría cometido el robo en el establecimiento. Después, ambos habrían abandonado la zona.

El atracador llevaba la cara tapada, lo que dificulta por ahora su identificación. No obstante, el negocio cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes están siendo analizadas por los investigadores para tratar de localizar a los autores.

Sin más detalles oficiales

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Por el momento, no se han aportado más detalles sobre el robo, mientras continúa la búsqueda de los autores y el análisis del material grabado por las cámaras del establecimiento.

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