Entrín Bajo estrena sus primeras jornadas de gastronomía, artesanía y comercio local

Entrín Bajo se prepara para celebrar, el próximo 25 de abril, sus I Jornadas de Gastronomía, Artesanía y Comercio Local. Esta propuesta nace con el objetivo de reivindicar la calidad de los productos de proximidad y poner en valor el trabajo de los productores, artesanos y pequeños negocios que sostienen el municipio y su entorno. Impulsadas en colaboración con la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), las jornadas pretenden crear un espacio de convivencia que refuerce el vínculo entre la ciudadanía y su territorio.

Impulso al tejido económico

La diputada provincial Paqui Silva ha destacado que esta iniciativa es clave para visibilizar desde los vinos y aceites locales hasta la riqueza gastronómica que define la identidad de la tierra. Según Silva, la Institución provincial valora estos proyectos porque "contribuyen a fortalecer el tejido económico local y a apoyar a quienes mantienen vivos nuestros pueblos a través de su esfuerzo diario".

Por su parte, el presidente de FEDESIBA, Manuel Díaz, ha señalado que el evento dinamizará el municipio a través de cuatro vertientes: gastronómica, artesanal, cultural y deportiva. Con esta integración, se busca generar igualdad de oportunidades y hacer frente a desafíos como la despoblación y el reto demográfico.

Programación para todos los públicos

La agenda de las jornadas, que comenzará a las 10:30 horas, incluye una apertura con migas con cava y una visita guiada a la cooperativa local. La Plaza de San Isidro será el epicentro de la actividad, acogiendo catas de vinos y aceites locales, demostraciones de artesanía en madera y talleres de cocina para niños. Además, los establecimientos hosteleros de la plaza ofrecerán una selección especial de tapas para los asistentes.

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Participación y diversidad

El evento contará con una variada representación de emprendedores, desde productores agroalimentarios hasta comercios de sectores como la moda o los productos gourmet. El alcalde de Entrín Bajo ha informado que el aforo previsto es de 50 personas, aunque se organizarán grupos adicionales en caso de que la demanda sea superior para asegurar que nadie se quede sin participar. Esta cita se presenta como una oportunidad ineludible para descubrir la innovación y el esfuerzo que hay detrás de cada elaboración tradicional de la comarca.