Fallece Carmen Cienfuegos Bueno, referente de la arquitectura y la preservación patrimonial en Badajoz

El fallecimiento de Carmen Cienfuegos Bueno ha causado una honda conmoción en Amigos de Badajoz, asociación desde la que desarrolló una intensa labor en favor de la conservación patrimonial. La entidad ha lamentado la muerte de quien consideran una compañera muy querida y una figura esencial en la "protección del alma de la ciudad".

Con su partida, "Badajoz pierde no solo a una arquitecta brillante, sino también a una mujer profundamente comprometida con la preservación de su identidad urbana. Su mirada profesional y humana estuvo siempre ligada al respeto por el pasado y a la necesidad de proyectarlo hacia el futuro con sensibilidad y rigor".

Desde Amigos de Badajoz destacan que Carmen Cienfuegos entendió la arquitectura como un vínculo entre la historia y el porvenir. Su trabajo estuvo estrechamente unido a la rehabilitación y a la defensa del patrimonio, "una labor que deja una huella imborrable tanto en el paisaje urbano pacense como en la memoria de quienes compartieron con ella proyectos e inquietudes", añade la entidad.

Su implicación dentro de la asociación fue constante y generosa. Formó parte de la Comisión de Patrimonio, donde colaboró de manera activa y desinteresada, aportando conocimiento, criterio y una permanente disposición al trabajo común.

El recuerdo de una compañera comprometida

La junta directiva ha querido subrayar también su dimensión personal. "Carmen Cienfuegos fue una compañera generosa en el trato, cercana y siempre dispuesta a colaborar", cualidades que la convirtieron en una persona muy apreciada dentro de la asociación y en el ámbito profesional.

En su mensaje de despedida, la entidad ha trasladado su pesar a sus hijos, a su hermana, a sus familiares, amigos y compañeros de profesión, en unos momentos especialmente dolorosos para todos los que la conocieron y compartieron camino con ella.

Más allá de la tristeza por su pérdida, Amigos de Badajoz ha querido poner en valor el legado que deja tras de sí. "Su obra y su compromiso permanecerán como testimonio de una forma de entender la arquitectura desde la belleza, el orden y el respeto al patrimonio".

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Amigos de Badajoz despide así a una de sus integrantes más valiosas, con el reconocimiento a una trayectoria ejemplar y el afecto hacia una mujer que hizo de la arquitectura una herramienta de protección y futuro.