Herido leve un camionero tras salirse de la vía en la EX-112 a la altura de Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Un varón de 51 años ha resultado herido leve tras sufrir un accidente de circulación con un camión articulado en la carretera EX-112, en el punto kilométrico 32,800, en las proximidades de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido este lunes sobre las 8.30 horas de la mañana, cuando el vehículo pesado se salió de la vía por causas que todavía se desconocen.

Así ha quedado el vehículo tras salirse de la vía en la EX-112. / Cedida

Conductor atrapado

Además, según indican desde los bomberos de la Diputación de Badajoz, en un primer momento se alertó de que el conductor había quedado atrapado y de la posible existencia de una carga incendiada, aunque posteriormente se confirmó que no había fuego.

Asimismo, la mercancía transportada consistía en bobinas de acero, por lo que se descartó cualquier riesgo de incendio. Hasta la zona se desplazaron dotaciones de emergencia del parque de Jerez de los Caballeros, además de otros efectivos.

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Como consecuencia del accidente, el conductor sufrió una fractura de clavícula y trauma torácico, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.