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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El TSJEx avala la condena a un hombre por violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz
El Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa y mantiene la pena de 6 años de cárcel que la Audiencia de Badajoz impuso al procesado por estos hechos
Corazonex Solidarios impulsa en Badajoz una recogida permanente de artículos de bebé para familias con grandes necesidades
La campaña pide cunas, ropa, pañales y leche para ayudar a mujeres sin recursos que van a ser madres en los próximos meses. Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donaciones en Morafer Asesoría, en la calle Arturo Barea
El psicólogo Daniel López-Vega impartirá en Badajoz una charla sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia
Fundación CB acoge hoy a las 19.00 horas una conferencia sobre la importancia del rol docente en el bienestar de los escolares y el peso emocional de las redes sociales en los jóvenes
Las universidades en la región se someten a debate en el Colegio de Médicos de Badajoz
A las 19.00 horas en la sede del colegio
Arranca el XVIII Ciclo de Música Contemporánea en Badajoz
Con el ensayo abierto y el concierto de Ensemble Delphe
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- La Fragata de Plasencia se expande: de negocio familiar a complejo hostelero con cinco salas y terraza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- Óscar Fernández Calle: el enfermero ariete de Vox que será vicepresidente de la Junta de Extremadura
- Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
- Cierra el Mesón de Pepa de la calle Londres de Cáceres
- Ser catovi es un sentimiento: tomar unas cervezas en La Conce o subir a La Montaña a ver el atardecer
- El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario