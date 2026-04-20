Paso de gigante en la puesta en uso del Hospital Provincial de Badajoz: la diputación iniciará a principios de 2027 la obra para adecuar la segunda y la tercera planta con 6,3 millones de euros

Cinco años después de la puesta en uso de buena parte de la planta baja del Hospital Provincial de Badajoz, la diputación da un paso más, fundamental, en la adecuación de la planta segunda y la tercera, que dedicará a servicios administrativos de la propia diputación, aún por determinar.

El proyecto se ha presentado este lunes, en el propio hospital, en un acto que recuerda la cita social de la puesta de largo de la primera gran obra. Los trabajos para recuperar estas dos plantas comenzarán a principios de 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses y una inversión de 6,3 millones de euros, según ha detallado la presidenta del organismo provincial.

Con la rehabilitación y puesta en uso de estas dos plantas, quedaría pendiente la primera planta, que se ha cedido al Sexpe, que ya tiene en licitación el proyecto, para trasladar (esa era su intención inicial), la oficina de la calle mayor. Asimismo, falta el ala completa que limita con la calle Sor Agustina, que se dedicará al centro de salud Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas, cedida a la Junta de Extremadura, sin fecha de inicio de los trabajos. Con todas estas actuaciones culminaría la rehabilitación de uno de los edificios históricos más representativos de la ciudad.

La presidenta de la diputación, durante la presentación del proyecto, este lunes. / A. M. R.

En la presentación ha estado la arquitecta responsable del proyecto, Beatriz Cáceres, quien ha destacado que lo primero que han hecho es diferenciar los elementos representativos e históricos que se deben respetar. Del resto de particiones, han realizado un vacío completo de las dos plantas, que tenían muchas divisiones (habitaciones, baños, cocinas del antiguo hospital). El edificio tiene ahora los muros de carga, la escalera Noble que sube a las plantas superiores y los forjados. Los patios se potencian como elementos vertebradores del edificio y relacionan las plantas. Los patios permiten "que siempre sepamos dónde estamos, que reconozcamos que es el Hospital Provincial".

El reto de los techos bajos El edificio que protagoniza este nuevo proyecto de adecuación data del siglo XVIII fue originalmente Hospicio Real y formaba parte de un entramado edificatorio. En la década de los ochenta del siglo pasado se "rompió" y se dejó solamente la parte actual con los cuatro patios y la primera crujía con fachada a la plaza de Minayo, incluida la iglesia. El resto ya derruido se transformó en la plaza de San Atón y las calles Sor Agustina y Fernández Mejías. Su ampliación como Hospital Provincial conllevó levantar dos nuevas plantas superiores, de factura y altura diferentes. Salvo la de Minayo, de estilo neoclásico, las otras tres fachadas son de nueva ejecución, con muchos más huecos, por necesidades funcionales del hospital, para dar luz a las habitaciones. También es distinta la proporción, las dos plantas superiores son más achatadas. Esto ha condicionado el uso administrativo que ahora pretende la Diputación de Badajoz, con todos los condicionamientos que exiten por las instalaciones, debido a la poca altura, un reto que se ha tenido que solventar, según ha explicado la arquitecta, Beatriz Cáceres.

Aparte de la puesta en valor de los patios, el proyecto prevé recorridos muy claros para saber en qué lugar se está. Las crujías del edificio son muy amplias y permite baterías de despachos y espacios de interconexión con unos requerimientos más actuales e innovadores, teniendo en cuenta que es un edificio administrativo. Así, se plantean oficinas más delimitadas y otras más abiertas que potencian la cooperación, repartidas a lo largo de las plantas. En la compartimentación de los despachos no querían pasillos largos con tabiques y puertas, "porque a veces te pierdes". Querían que su estética fuese diferente, sin tantas paredes. Para conseguirlo, la compartimentación frontal será con mamparas, que cumplen todos los requisitos acústicos y son fácilmente desmontables. "Es utilizar la tecnología actual para temas de oficina".

Estado actual de la segunda planta del Hospital Provincial. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Nos núcleos de comunicación

El proyecto contempla dos nuevos núcleos de comunicación completos (ascensores y escaleras), porque ahora el edificio solo cuenta con la escalera Noble de conexión entre las plantas. Además servirán para independizar los accesos al edificio. La planta primera (Sexpe) y la segunda y tercera tendrán accesos independientes, de manera que los trabajadores podrán salir y entrar solo en las suyas.

Este espacio estaba cerrado y se recupera. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La arquitecta ha hecho especial referencia a un espacio que existe en la planta segunda, ahora sin uso ni ventilación, totalmente cerrado, porque existe un muro que lo independiza. Se va a incorporar al edificio como "gran sala de trabajo". Para ello, se realizarán perforaciones en el muro para conectarlo con el resto de la planta y lucernarias en cubierta. No ocurre lo mismo con otro espacio que rodea a un patio, porque la altura es de media planta y resulta isuficiente. Se debe a que las bóvedas de la planta primera tienen mucha altura y debajo está abovedado.

El acceso al edificio será la puerta principal abierta en mitad de la fachada de la calle Fernández Mejías. En la planta baja se mantendrá la calçadinha para darle continuidad y los muros con morteros de cal para diferenciar lo antiguo y lo nuevo otorgando así a la entrada tendrá una imagen innovadora y moderna.

Por su parte, Juan José Hernández, jefe de servicio de Proyectos y Obras, ha destacado que con esta actuación, el Hospital Centro Vivo se convertirá en "motor administrativo" de la ciudad. Tras los trabajos previos que realizó la diputación en 2024, decidió acometer los trabajos de adecuación de estas dos plantas. En el pliego de condiciones para el proyecto se dio prioridad a la calidad y el respeto por el inmueble, con condicionantes "estrictos", como la obligación de respetar el sistema constructivo existente y mantener inalteradas las fachadas del exterior y el interior.

Nudo de comunicación entre plantas, desde la planta baja. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Según el jefe de servicio, la propuesta de Beatriz Cáceres se caracteriza por definir el edificio como "un contenedor" en el que se integran despachos, salas de reuniones y demás dependencias, ordena y clarifica la circulación en las dos plantas, que antes estaban muy fragmentadas, por el uso hospitalario del edificio, y otorga protagonismo a los patios, aprovechando la iluminación y potenciando los pasillos como elementos articuladores. "Es un proyecto que plantea espacios de trabajo colaborativos y modernos", ha descrito.

880.000 visitantes

La presidenta de la diputación ha puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo por el organismo provincial para sacar de la "oscuriddad" un edificio tantos años abandonado. En la primera intervención la diputación invirtió 3 millones de euros en la recuperación de la planta baja y su conversión en Hospital Centro Vivo. Posteriormente, se han acometido más inversiones, de menor dimensión, como los puestos de hostelería, la musealización de los escudos, la recuperación de la escalera Noble y ahora se anuncia esta nueva obra. "Será la última gran inversión", ha señalado, pero la diputación seguirá adecuando y cuidando de los espacios de este inmueble en que ha invertido más de 10 millones de euros. Raquel del Puerto se ha referido además al ingente contenido del Hospital Centro Vivo, con más de un millar de actividades en 5 años, que han atraído a 880.000 visitantes.

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Al acto de presentación han asistito la subdelegada del Gobierno, el delegado de Defensa, el jefe de personal de la Comandancia, el vicario general, diputados provinciales, directores de área y representantes del tejido asociativo de la ciudad. No ha habido ningún representante del ayuntamiento, salvo el concejal socialista Ricardo Cabezas, que también es diputado provincial.