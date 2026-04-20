La Guardia Civil recupera dos estelas funerarias de la época romana sustraídas en Nogales (Badajoz)

La Guardia Civil ha recuperado dos piezas de alto interés arqueológico en la localidad pacense de Nogales. Se trata de dos estelas funerarias de piedra con inscripciones romanas que, presuntamente, habían sido sustraídas por un vecino del municipio.

El hallazgo original de estas piezas se produjo el pasado mes de febrero, cuando un vecino de Nogales las localizó en la margen de la ribera de la localidad, tras quedar al descubierto por las intensas lluvias registradas en la zona. El descubridor comunicó de inmediato el hallazgo a la Unidad del Servicio de Protección del Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

Fue este mismo organismo el que, a finales de marzo, informó a la Guardia Civil de la desaparición de las piezas del lugar donde habían sido encontradas.

Fincas y terrenos próximos

Tras la correspondiente inspección técnico-ocular, y debido al gran peso y volumen de las estelas, los agentes consideraron poco probable que hubieran sido trasladadas a gran distancia. Por ello, centraron la búsqueda en fincas y terrenos próximos al punto del hallazgo.

Las gestiones practicadas durante la investigación, junto con diversas inspecciones y manifestaciones recabadas, permitieron localizar finalmente las piezas en una finca propiedad de un vecino de Nogales. Según la investigación, esta persona habría utilizado un tractor agrícola para sustraerlas y trasladarlas.

De acuerdo con la información recabada, la presión policial y la intensa inspección desarrollada en la zona por distintas unidades de la Guardia Civil, con la colaboración del Ayuntamiento de Nogales, propiciaron que el sospechoso terminara colaborando en la localización de las estelas.

Una vez recuperadas, las piezas han sido depositadas en dependencias del Ayuntamiento de Nogales, donde permanecen a disposición de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

Diligencias

Con las pruebas obtenidas, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra esta persona como investigada por su presunta implicación en la sustracción de las dos estelas funerarias. Las actuaciones han sido remitidas a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

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Ante el hallazgo casual de piezas de interés arqueológico, la Guardia Civil recuerda la importancia de actuar con rapidez, prudencia y responsabilidad, ya que este tipo de bienes son propiedad del Estado y están protegidos por la ley. En estos casos, lo fundamental es no alterar el entorno y comunicar de inmediato el descubrimiento a las autoridades competentes.