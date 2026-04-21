Educación
40 escolares acercan a la ciudad personajes como Hernán Cortés y Francisco Pizarro: "Hemos aprendido mucho, pero sobre todo a trabajar en equipo"
El colegio Puertapalma-El Tomillar celebra la exposición 'Extremadura y la era de los descubrimientos' en la plaza de San Francisco
El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, apadrina la muestra que pone en valor el trabajo de investigación de los alumnos
El colegio Puertapalma-El Tomillar ha celebrado esta tarde la II Exposición PEP en la plaza de San Francisco de Badajoz, una cita abierta a la ciudad en la que el alumnado de 6º de Primaria, ha presentado sus proyectos de investigación sobre Extremadura y la era de los descubrimientos. La iniciativa ha reunido a familias y visitantes en torno a una de las experiencias más significativas del programa del Bachillerato Internacional de este centro.
La jornada ha contado con José Luis Gil Soto, escritor y secretario general de Cultura, padrino de la exposición, en un encuentro que ha vuelto a sacar el aprendizaje fuera del aula y acercarlo a la ciudad.
Los alumnos han mostrado el resultado de un proceso de indagación en el que han investigado, seleccionado información, contrastado fuentes, trabajado en equipo y extraído conclusiones para posteriormente exponerlas públicamente.
La muestra ha recorrido los vínculos entre Extremadura, América y Europa a través de distintos ejes como el Monasterio de Guadalupe, los intercambios culturales y científicos, las ciudades gemelas a ambos lados del Atlántico, la evangelización, la exploración y varias figuras históricas del periodo.
Diez stands y 40 participantes
En total, la plaza ha acogido diez stands y la participación de 40 alumnos, repartidos en distintos grupos de trabajo. Entre los temas expuestos han estado Francisco Pizarro y la expansión del imperio español en Perú, la Extremadura previa a los descubrimientos, el ideario del caballero cristiano, el impacto cultural y científico de los intercambios, la figura de Hernando de Soto y la exploración del Misisipi, las ciudades gemelas de Extremadura y América, Vasco Núñez de Balboa o Hernán Cortés y su legado en el pensamiento renacentista.
Cada proyecto ha reflejado no solo contenidos históricos, sino también competencias vinculadas a la investigación y la exposición oral.
La voz de los alumnos
María Martín Lucas, de 12 años, ha explicado que su grupo ha trabajado en el proyecto "Nuevos mundos, nuevos intercambios, impacto cultural y científico", centrado especialmente en los descubridores. Al recordar la experiencia, ha resaltado el valor del grupo por encima incluso de los contenidos: "Hemos aprendido cosas nuevas, pero sobre todo a trabajar en equipo", ha señalado.
"Lo que más me ha gustado ha sido la participación entre todas porque somos cinco niñas y hemos podido hacer todo esto nosotras solas", ha dicho la alumna.
De forma similar se ha expresado Antonio Murillo, de 11 años, que ha participado en un trabajo sobre Hernando de Soto y el descubrimiento del río Misisipi. El alumno ha destacado la valentía del personaje estudiado y todo lo que ha descubierto durante la investigación. "He descubierto muchas cosas y hemos aprendido a trabajar en equipo y a repartirnos también el trabajo", ha contado.
Una manera de abrirse al mundo
Por su parte, la docente Ailie Cortabarria Relph ha explicado que el centro trabaja a partir de seis temas transdisciplinares, a través de los cuales se incorporan conceptos desde distintas asignaturas. En esta exposición, ha detallado, el alumnado de PEP 9 ha preparado su propia unidad de indagación en torno a Extremadura en la era de los descubrimientos.
Según ha relatado, el trabajo de investigación ha permitido a los alumnos comprender mejor los viajes hacia América, las innovaciones técnicas de navegación, los cambios culturales, la alimentación, la ciencia y también las consecuencias que trajeron aquellos intercambios. Pero, además, les ha ofrecido una oportunidad especialmente valiosa, la de construir el proyecto por sí mismos y entender desde dentro cómo se planifica una unidad de indagación.
La profesora del colegio Puertapalma-El Tomillar también ha recordado que esta ha sido la primera vez que la exposición se ha celebrado en la plaza de San Francisco. La primera edición tuvo lugar el año pasado y estuvo dedicada a los recursos naturales, pero dentro del aula.
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