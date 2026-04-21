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Los ‘Autos Locos’ regresan a Guadajira para convertir sus calles en un circuito de ingenio y velocidad

La tercera edición de la prueba, que se celebrará el 2 de mayo, contará con 17 vehículos inscritos y la animación de los locutores Luis López y San Bernardino

Acto de presentación de la cita en la sede de la diputación.

Acto de presentación de la cita en la sede de la diputación. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Guadajira acogerá el próximo sábado 2 de mayo la tercera edición de su peculiar carrera de ‘Autos Locos’. El evento, que se celebra en el marco de las Fiestas Patronales de San José Obrero, se ha consolidado ya como la cita más relevante del año para la localidad gracias a su éxito de asistencia en ediciones anteriores.  

Un espectáculo consolidado

El alcalde de la entidad menor, Sergio Fernández, ha calificado la prueba como el evento más importante del municipio dada la afluencia multitudinaria que genera. Por su parte, la diputada Paqui Silva ha subrayado que la carrera es un auténtico espectáculo que se ha ganado, por méritos propios, un espacio fijo en la programación festiva.  

Ingenio sin motor y nuevas sorpresas

La competición se basa en el descenso de vehículos fabricados por los propios participantes, los cuales carecen de motor y deben desplazarse exclusivamente por la fuerza de la gravedad y la inercia. El jurado otorgará las puntuaciones basándose tanto en el tiempo realizado como en la creatividad y la puesta en escena de cada equipo.  

El teniente de alcalde, David Sández, ha avanzado que ya se cuenta con 17 vehículos inscritos. Aunque el trazado será el habitual, este año se incorporará un dique de espuma para aumentar el espectáculo visual. Además, se ha reforzado el dispositivo sanitario y de seguridad, estableciendo un límite de tres integrantes por coche. Como aliciente para los asistentes, se realizará un sorteo para que un miembro del público pueda realizar el recorrido en uno de los vehículos.  

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Premios y agenda de conciertos

La jornada estará amenizada por los conocidos locutores radiofónicos Luis López y San Bernardino. Tras la deliberación del jurado en la Caseta Municipal, se entregarán premios de 200, 150 y 100 euros a los tres primeros clasificados, además de un galardón especial de 200 euros para el coche más original.

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