Bomberos de Badajoz celebran una carrera solidaria de 14 km para ayudar a Cruz Roja

La I Carrera Solidaria Bomberos de Badajoz se disputa el 3 de mayo en torno al parque del río de la capital pacense a favor de Cruz Roja y los comedores sociales y contempla una carrera larga de 14 kilómetros y otra corta de 7,5 kilómetros, junto a una caminata, una marcha nórdica y pruebas infantiles no competitivas.

Organizada por ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y Deporte) en colaboración con la Asociación Deportivo-Cultural Bomberos de Badajoz con el patrocinio, entre otros, de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) o Caja Rural de Extremadura, la carrera se completa con una modalidad de 5 kilómetros para bomberos con su equipo.

De este modo, la cita persigue un doble objetivo como conmemorar el Día Mundial del Bombero, que se celebra cada 4 de mayo, y obtener fondos económicos para Cruz Roja y los comedores sociales de la ciudad, como han destacado en su presentación el concejal de Deportes, Juan Parejo; el presidente de la Asociación Deportivo-Cultural Bomberos de Badajoz, Manuel Marín; y el presidente de ADS Extremadura Natural, José Manuel Muñoz.

Sobre ambos fines, Parejo ha destacado el reconocimiento a la labor "incansable" de los bomberos, "muy valiosa" y "en muchos casos silenciosa" y la ayuda a Cruz Roja y dichos comedores sociales, a la par que ha sumado un tercero como fomentar como herramienta de salud y convivencia el deporte con esta carrera en la que se corre por una causa que "nos une a todos", como apoyar a los bomberos y colaborar con quienes ayudan a los demás.

Asimismo, ha invitado a participar en este evento que ya lleva 150 inscripciones, que se pueden realizar en Be Padel o en la web de Pulsaciones, y que incluye una carrera de 14 kilómetros con la posibilidad de hacerla también por relevos en pareja, otra de 7,5 kilómetros, una marcha nórdica, pruebas infantiles y la de los bomberos con su equipación, todo ello en el parque del Guadiana con Puerta Trece como punto neurálgico en la margen izquierda.

Por su parte, José Manuel Muñoz ha precisado que en el caso de la carrera de relevos por parejas deben ser de un hombre y una mujer y está incluida en el Circuito por la Igualdad que organizan desde ADS Extremadura Natural, mientras que la de los bomberos deberán llevar su equipo.

De igual modo, ha puesto el acento en que se contemplan 1.500 euros en premios en las distintas modalidades, aunque la marcha nórdica y la caminata no tienen premios al no ser competitivas, y en que los niños y los bomberos participantes tendrán medallas conmemorativas.

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Finalmente, Manuel Martín ha destacado que la carrera se completa con una exposición de medios como equipos de bomberos, vehículos y alguna "sorpresa" a los participantes y acompañantes y quienes les acompañen en esta jornada deportiva y solidaria, así como que en el caso de la categoría de los bomberos será de 5 kilómetros con el equipo estructural, al que se puede añadir el de respiración, y que serían en total unos 20 kilos.