La Feria de Abril se cuela en las cocinas de los hospitales de Badajoz

La rutina suele ser uno de los mayores desafíos para quienes atraviesan un ingreso hospitalario prolongado. Con el objetivo de combatir esa monotonía y acercar el ambiente festivo de estos días a quienes no pueden estar fuera, las cocinas del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz han elaborado un menú especial inspirado en la Feria de Abril de Sevilla. La iniciativa busca, ante todo, aportar un componente de cercanía y calidez a la asistencia sanitaria convencional.

Un menú con sabor a tradición

La bandeja presentada a los pacientes incluye algunos de los elementos más tradicionales de la gastronomía andaluza, adaptados al entorno hospitalario. El plato principal consiste en una ración de 'pescaíto' frito (boquerones) y calamares, acompañada de un cuenco de salmorejo, pan y una naranja como postre. Anoche fue la noche del 'pescaíto' en las casetas del real sevillano. Todo a su ritmo.

Cada servicio ha sido cuidadosamente preparado por los profesionales de cocina del centro, quienes han acompañado el menú con una tarjeta decorativa bajo el lema 'Nos vamos a la feria...', que incluye una ilustración de una 'bailaora' flamenca.

Según explican desde el Área de Salud de Badajoz, este detalle busca hacer la estancia más "humana y agradable" para aquellos cuya prescripción dietética permita este tipo de platos.

Humanizar el entorno hospitalario

Detrás de cada bandeja hay un equipo de profesionales que cuida los detalles para que el entorno hospitalario no se limite únicamente a la atención médica, sino que también atienda a la parte afectiva del usuario. En la tarjeta que acompaña la comida, el personal invita a los pacientes a compartir sus impresiones sobre la iniciativa, buscando establecer un vínculo que trascienda lo puramente asistencial.

Recibimiento ciudadano

La iniciativa ha generado una notable repercusión en las redes sociales, donde la ciudadanía ha mostrado una respuesta mayoritariamente positiva. En términos generales, los usuarios destacan el valor de estos pequeños gestos para alegrar el día a personas hospitalizadas, especialmente a aquellas que llevan mucho tiempo ingresadas y para quienes cualquier cambio en la rutina supone un motivo de sonrisa.

Noticias relacionadas

No obstante, el cariz "sevillano" de la temática también ha suscitado un ligero debate regional sobre la defensa de lo autóctono. Mientras muchos aplauden que la gastronomía no tiene fronteras y que lo importante es el detalle humanizador, otros se preguntan por la idoneidad de celebrar una fiesta de fuera en lugar de potenciar tradiciones locales. A pesar de esta división de opiniones sobre el motivo elegido, el consenso generalizado es de agradecimiento hacia el personal del hospital por su esfuerzo en mejorar el bienestar psicológico de los pacientes mediante estas iniciativas.