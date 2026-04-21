Suceso
Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)
Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Dos varones, de 49 y 45 años, han resultado heridos este lunes tras colisionar sus vehículos en la carretera N-523, en la localidad pacense de La Roca de la Sierra.
Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se produjo en torno a las 18.40 horas, cuando recibió un aviso informando de una colisión entre dos vehículos.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a los heridos en ese mismo punto. También acudieron miembros de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio y emergencias de carreteras.
Politraumatismos
Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados, dos varones de 49 y 45 años, fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz con politraumatismos, en estado menos grave y grave, respectivamente.
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- La Fragata de Plasencia se expande: de negocio familiar a complejo hostelero con cinco salas y terraza
- Cuenta atrás para el regreso a Cáceres de la Virgen de la Montaña, que estrena la Tau de San Francisco, icono del colegio San Antonio